DW: Μία πολιτική δολοφονία που συγκλόνισε τη Γερμανία

Πέντε χρόνια πέρασαν από την εν ψυχρώ δολοφονία του χριστιανοδημοκράτη πολιτικού Βάλτερ Λίμπκε στη Γερμανία. Ισόβια κάθειρξη ήταν η ποινή για τον ακροδεξιό δράστη.Η είδηση είχε συγκλονίσει τη Γερμανία: Τα ξημερώματα της 2ας Ιουνίου του 2019 ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Βάλτερ Λίμπκε, διευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών στην πόλη του Κάσελ, καθόταν αμέριμνος στη βεράντα του σπιτιού του, όταν δέχθηκε μία σφαίρα στον κρόταφο και έπεσε νεκρός. Πολύ γρήγορα οι αρχές εντόπισαν τον δράστη, έναν «σεσημασμένο» ακροδεξιό, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Ιανουάριο του 2021.



Κίνητρό του ήταν να εκδικηθεί τον Λίμπκε, ο οποίος όχι μόνο ήθελε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στο προσφυγικό και να βοηθήσει τους νεοαφιχθέντες από τη Συρία και το Αφγανιστάν, αλλά επιπλέον επέκρινε σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους τους νοσταλγούς του σκοτεινού παρελθόντος. «Πρέπει να προασπίσουμε τις θεμελιώδεις αξίες μας και όποιος δεν εκπροσωπεί αυτές τις αξίες μπορεί, αν θέλει, να εγκαταλείψει τη χώρα» έλεγε ο Λίμπκε το καλοκαίρι το 2015 σε ομιλία του στην κωμόπολη Λοφέλντεν, θέλοντας να πείσει τους κατοίκους να αποδεχθούν τη λειτουργία προσφυγικών καταλυμάτων στην περιοχή.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Την υπόθεση σχολιάζει ο Λόρεντς Μπλούμενταλερ, συνεργάτης του Ιδρύματος Αμαντέου Αντόνιο, που ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και έχει πάρει το όνομά του από τον Αμαντέου Αντόνιο, μετανάστη από την Ανγκόλα και ένα από τα πρώτα θύματα ρατσιστικής βίας μετά την Επανένωση της Γερμανίας. Αναφερόμενος στη δολοφονία του Λίμπκε, ο Μπλούμενταλερ επισημαίνει ότι «δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη μεταπολεμική Γερμανία. Και παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις ήταν μάλλον συγκρατημένες, ακόμη και στο ίδιο το κόμμα του Λίμπκε. Σκεφτείτε ότι ένας συντηρητικός πολιτικός δολοφονείται εν ψυχρώ από έναν ακροδεξιό…»



Επιπλέον, την εποχή εκείνη ο Λόρεντς Μπλούμενταλερ είχε καταγράψει διαφορετικές αντιδράσεις εντός και εκτός συνόρων. Όπως αναφέρει στην DW, «o διεθνής τύπος παρακολουθούσε τις εξελίξεις με προσοχή. Στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται για μία ακόμη αξιόποινη πράξη ενός ακροδεξιού, όπως πολλές άλλες. Όμως, για τις διεθνείς επαφές μας το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: εδώ πρόκειται για δεξιά τρομοκρατία με στόχο το ίδιο το κράτος».



Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Βάλτερ Λίμπκε απευθύνουν έκκληση προς τους πολιτικούς στη Γερμανία να μην υποχωρούν απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού. «Να είστε ακλόνητοι, να μην παρεκκλίνετε από τις αρχές και τα πιστεύω σας, δεν είστε μόνοι» αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της οικογένειας, η οποία όμως, την ίδια στιγμή καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας όσων κινδυνεύουν.

«Ο καθένας μπορεί να γίνει στόχος»

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στη Γερμανία. Στόχο αποτελούν κυρίως όσοι δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ασφαλώς δεν προστατεύονται τόσο σχολαστικά, όσο οι υπουργοί ή οι βουλευτές. Ο Λόρεντς Μπλούμενταλερ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος: «Θα έφτανα στο σημείο να ισχυριστώ ότι πολλοί συμπεριφέρονται πλέον χωρίς αναστολές και ότι οποιοσδήποτε εκφράζει ηχηρή υποστήριξη στις δημοκρατικές αξίες μπορεί να κινδυνεύει, μπορεί να γίνει ένας κινητός στόχος…» λέει χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος (BKA), τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των επιθέσεων σε πολιτικούς και ασκούντες δημόσιο αξίωμα έχει τριπλασιαστεί. Μόνο για το 2023 οι αρχές καταγράφουν 5.400 περιστατικά σε όλη τη Γερμανία.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.