Οι πρώτες... καλές ζέστες είναι γεγονός για την ελληνικη επικράτεια, καθώς από σήμερα Σάββατο έγινε αισθητή η διαφορά της θερμοκρασίας, ενώ η άνοδος θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη, με αποκλιμάκωση από την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, στους 37 βαθμούς, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να κυμανθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Πιο αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ για αύριο Κυριακή:

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς, όμως στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32 και στο εσωτερικό της Κρήτης τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 και τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στο εσωτερικό της Κρήτης έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα ανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και παροδικά αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Δευτέρα

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Ιόνιο νότιοι τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Πρόγνωση καιρού για Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα 5 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια. Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.