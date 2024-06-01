Ιράν: Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης διεκδικεί την προεδρία

Ένας πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στις αμερικανικές κυρώσεις, κατέθεσε σήμερα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν στα τέλη Ιουνίου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως και άλλοι εν δυνάμει υποψήφιοι, ο Βαχίντ Χαγανιάν θα περιμένει για την έγκριση της υποψηφιότητάς του από το Συμβούλιο των Φρουρών, ένα όργανο αποτελούμενο από 12 νομικούς, ελεγχόμενο από τους συντηρητικούς, το οποίο εξετάζει όλες τις υποψηφιότητες για τα δημόσια αξιώματα.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για τη σταδιοδρομία του Χαγανιάν στις τάξεις των Φρουρών, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως και ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί που σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε στις 19 Μαΐου, ο Χαγανιάν υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από το 2019 γιατί ανήκει στον στενό κύκλο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατηγορείται από τις ΗΠΑ για καταστολή.

Ο Χαγανιάν δήλωσε ότι γνωρίζει "απολύτως τα προβλήματα της χώρας". Επισήμανε ότι ανέπτυξε στενούς δεσμούς με τους βασικούς αξιωματούχους των κρατικών θεσμών "κατά τη διάρκεια τα 45 χρόνων που υπηρέτησε στην προεδρική διοίκηση και στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη".

Οι προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουνίου προκηρύχθηκαν μετά τον θάνατο του Ραϊσί.

Η διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων άρχισε την Πέμπτη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.

Ανάμεσα στους άλλους υποψήφιους που ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους είναι ο δήμαρχος της Τεχεράνης Αλιρεζά Ζακανί και η πρώην βουλευτής Ζοχρέχ Ελιαχιάν, πρώτη γυναίκα που μπαίνει στην κούρσα διαδοχής.

Ο μετριοπαθής πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, ο μεταρρυθμιστής πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντολνασέρ Χεματί και ο υπερσυντηρητικός πρώην διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα Σαΐντ Τζαλιλί έχουν επίσης εγγραφεί.

Το Συμβούλιο των Φρουρών θα ανακοινώσει την οριστική λίστα των υποψηφίων στις 11 Ιουνίου.

Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές το 2021, το Συμβούλιο είχε αποκλείσει αρκετούς μεταρρυθμιστές και μετριοπαθείς υποψηφίους, κυρίως τον Αλί Λαριτζανί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

