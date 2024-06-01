Στη σύλληψη της μητέρας του 6χρονου που έχασε τη ζωή του στη θάλασσα προχώρησε στο Λιμενικό, ωστόσο η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μετά από εντολή του εισαγγελέα.

Ο 6χρονος φέρεται να διέφυγε την προσοχή της μητέρας του και να πήγε μόνος του στην παραλία, στην Άρβη Ηρακλείου, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων ότι ένα 6χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από το λιμάνι Άρβης Δήμου Βιάννου Ηρακλείου. Το αγόρι, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βιάννου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τον Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παράβαση του άρθρου 302 του Π.Κ. (Ανθρωποκτονία εξ΄ αμελείας από παράλειψη), ενώ αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στην Αλβανία η κηδεία του παιδιού

Όπως αναφέρει το Cretapost , το σπίτι της οικογένειας του μαθητή της Α' Δημοτικού βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, γεγονός που επέτρεψε στο παιδί να φτάσει εύκολα στην ακτή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Νίκος παρασύρθηκε από τα ρεύματα και τελικά τραβήχτηκε στο λιμάνι, όπου εντοπίστηκε από θαμώνες κάποιους καφέ.

Αρχικά, όσο είδα το σώμα του παιδιού νόμιζαν ότι επρόκειτο για σακούλα που επέπλεε στο νερό. Όταν συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για άνθρωπο, έσπευσαν αμέσως να προσφέρουν βοήθεια. Μάλιστα, αφού το παιδί το έβγαλαν από το νερό αμέσως χρησιμοποίησαν τον απινιδωτή του συλλόγου, αλλά μάταια. Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 1:30 το μεσημέρι.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάληψης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, ο μικρός Νίκος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Η οικογένεια του παιδιού, που κατάγεται από την Αλβανία, βρίσκεται σε βαθιά θλίψη και αντιμετωπίζει επιπλέον οικονομικές δυσκολίες για τη μεταφορά και την ταφή του παιδιού στη χώρα τους.

Σε μια συγκινητική κίνηση αλληλεγγύης, η κοινότητα της Άρβης διοργανώνει έρανο για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για την ταφή του μικρού Νίκου στην Αλβανία. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη ξεκινήσει να συνεισφέρουν, δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια που πενθεί.

Σε ανάρτηση του πολιτιστικού συλλόγου γίνεται προσπάθεια για την ανεύρεση του ποσού για να γίνει η κηδεία του παιδιού στην Αλβανία.

Πηγή: skai.gr

