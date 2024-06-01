Γερμανία: Ένταλμα σύλληψης για τον δράστη της επίθεσης στο Μανχάιμ

Η Εισαγγελία της Καρλσρούης εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης για τον Αφγανό Σουλαϊμάν Α., ο οποίος επιτέθηκε χθες και τραυμάτισε με μαχαίρι έξι άτομα στην κεντρική αγορά του Μανχάιμ - συμπεριλαμβανομένου του γνωστού επικριτή του ισλάμ Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ. Σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο αστυνομικός, ο οποίος, στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει τον δράστη, δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη και στον λαιμό. Τα κίνητρα του δράστη ασαφή, κύκλοι ισλαμιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πανηγυρίζουν ωστόσο το χτύπημα «στην καρδιά» της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, ο κ. Στουρτσενμπέργκερ, αρχικός στόχος του δράστη, υπεβλήθη χθες σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει κανονικά, ενώ ο αστυνομικός που προσπάθησε να τον προστατεύσει έχει τοποθετηθεί σε τεχνητό κώμα και οι γιατροί περιγράφουν την κατάστασή του ως «εξαιρετικά κρίσιμη». Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι άνδρες 25 έως 29 ετών, ανάμεσά τους τρεις Γερμανοί, ένας Γερμανοκαζάκος και ένας Ιρακινός. Οι αστυνομικές αρχές δυσκολεύτηκαν να ταυτοποιήσουν τον δράστη, καθώς δεν έφερε ταυτότητα και η έρευνα σχετικά με τα κίνητρα του παραμένει σε αρχικό στάδιο, με τον 25χρονο Αφγανό να μην είναι ακόμη σε θέση να δώσει κατάθεση.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης, ένας άλλος αστυνομικός που τον πυροβόλησε προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσει, τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σήμερα ωστόσο τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο στην πλατφόρμα «TikTok», με τον γνωστό ισλαμιστή «Imam Meta» να πανηγυρίζει για την επίθεση: «Παιδιά, επιτέλους, καλά νέα. Αυτός ο Στουρτσενμπέργκερ μαχαιρώθηκε. Ινσαλάχ (Αν θέλει ο Θεός), ο νεαρός που τον μαχαίρωσε θα πάρει το υψηλότερο επίπεδο στον παράδεισο. Ορκίζομαι στον Αλλάχ, θα σου στείλω χρήματα, φίλε μου. Θα σου στείλω χρήματα, φαγητό, τα πάντα. Ινσαλάχ… κάθε επικριτής του ισλάμ, όποιος επικρίνει το ισλάμ…», λέει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Imam Meta και κάνει μια κίνηση που μοιάζει με μαχαιριά. «Μπαμ, μπαμ, μπαμ», φωνάζει σε εξάλλη κατάσταση και κατόπιν καταφέρεται εναντίον και των κοσμικών Τούρκων: «Κι αυτός ο Τούρκος με το φέσι του, με τον σκ…Ατατούρκ του… περίμενε να δεις κι εσύ, βρωμότουρκε…. Το ισλάμ, κάθε ένας που μισεί το ισλάμ, αυτό θα συμβεί με ένα μαχαίρι … Μπαμ, μπαμ, μπαμ (επαναλαμβάνει την κίνηση). Ορκίζομαι, αυτός είναι το πρότυπό μου. Μαχαίρωσε ακόμη και αστυνομικό στον λαιμό».

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο συγκεκριμένος χρήστης του TikTok είναι γνωστός στις αρχές, καθώς συχνά το μίσος εναντίον όσων δεν είναι μουσουλμάνοι, απειλεί να σκοτώσει γνωστούς πρώην μουσουλμάνους, επιτίθεται στο κράτος του Ισραήλ και προσβάλλει κεμαλιστές Τούρκους.

«Η εξύμνηση της δολοφονικής επίθεσης είναι αηδιαστική και απάνθρωπη. Όποιος κάνει αυτό, θα πρέπει να διώκεται στο μέγιστο βαθμό του ποινικού δικαίου», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν ήδη τη σχετική έρευνα. Ο αντιπρόεδρος της Bundestag Βόλφγκανγκ Κουμπίκι (FDP) σημείωσε ότι «δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν αποτελούν πλέον έκπληξη» και έκανε λόγο για «παράλληλες κοινωνίες και εισαγωγές ισλαμιστών εδώ και δεκαετίες». «Οποιαδήποτε πρόταση για την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος καταλήγει αμέσως στα σκουπίδια και συχνά χαρακτηρίζεται ως «δεξιά» και, ως εκ τούτου, άξια καταδίκης, στο σκεπτικό πολλών δημοσιογράφων. Όλοι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι πρέπει να παρακολουθούν αυτά τα βίντεο του μίσους. Αποτελούν εδώ και καιρό της πραγματικότητάς μας!», πρόσθεσε ο κ. Κουμπίκι. «Όποιος πανηγυρίζει δημόσια για μια τέτοια κτηνώδη πράξη, πρέπει να νιώσει αμέσως τις σοβαρές συνέπειες. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία ποινική διαδικασία», σχολίασε και ο αρμόδιος των Πρασίνων για θέματα εσωτερικών πολιτικών, Κωνσταντιν φον Νοτς. Ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Αλέξανδρος Ντόμπριντ ζήτησε αυστηρότερη πολιτική απέναντι στους ισλαμιστές, μεταξύ άλλων ακύρωση κοινωνικών παροχών, ανάκληση άδειας παραμονής και προληπτική κράτηση ή απέλαση. «Στη Γερμανία έχουμε κράτος δικαίου και όχι κράτος του Θεού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντόμπριντ.

Η BILD μεταδίδει πάντως ότι έχουν ήδη αναλάβει δράση η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Ο Εκπρόσωπος της πρώτης στη Βάδη-Βυρτβέργη διαβεβαίωσε ότι έχουν επισημάνει κάποιοι που υπενθυμίζονται στο Διαδίκτυο την χθεσινή επίθεση και πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν αξιόπιστες πράξεις, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.