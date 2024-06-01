Ανάστατη είναι από χθες η τοπική κοινωνία του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και όλης της Φθιώτιδας, από την ξαφνική απόφαση διακοπής των θαλάσσιων δρομολογίων από το λιμάνι της Λοκρίδας προς τα νησιά των Σποράδων.

Η παύση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων έγινε με την έναρξη του καλοκαιριού και μετά τα πρόσφατα εγκαίνια του νέου λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου, που ενώ θα περίμενε κανείς το λιμάνι να αναβαθμιστεί , αντιθέτως υποβαθμίζεται με σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, σε μια πολύ δύσκολη εποχή.

«Οι πολίτες αυτού του τόπου ΑΓΩΝΙΟΥΝ! Γι 'αυτό τον λόγο απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους όσους θέλουν να συμπαρασταθούν στα αιτήματα μας να παραβρεθούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30....», αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης - κάλεσμα:

«Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του τόπου μας, που σημειωτέον φέτος συμπληρώνει 180 χρόνια από τη σύσταση του, παύθηκαν τα δρομολόγια του καραβιού που συνέδεε το ιστορικό μας λιμάνι με τις Βόρειες Σποράδες.

Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ο λόγος που απέτρεψε την παρουσία μίας συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής εταιρείας να πραγματοποιήσει τα φετινά δρομολόγια ήταν οι καταγγελίες ενός αμελητέου αριθμού κατοίκων κ επαγγελματιών του τόπου. Καταγγελίες που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν το σύνολο των κατοίκων και των επαγγελματιών.

Οι λόγοι αυτοί προέκυψαν τώρα; Τόσα χρόνια που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη γραμμή γιατί ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα; Η διάσταση που δίνεται στο θέμα οδηγεί ξεκάθαρα στην αποθάρρυνση κ άλλων ενδιαφερόμενων εταιρειών και κατά συνέπεια στην εύρεση λύσης.Αναρωτιόμαστε λοιπόν τα εγκαίνια της 23/11/2023 παρουσία του Πρωθυπουργού - καθώς επίσης κ πλήθους άλλων επισήμων- γιατί έγιναν τελικά; Οι δηλώσεις του ίδιου του κ. Μητσοτάκη που μιλούσε για ένα λιμάνι κομβικής σημασίας, που η επισκεψιμότητά του ήταν αυξημένη κατά την προηγούμενη χρονιά κ θα αποτελούσε δυνητικά προορισμό μεγάλων και μικρών κρουαζιερόπλοιων έπεσαν τελικά στο κενό;

Τελικά αυτό το τεράστιο έργο οδηγείται σε πλήρη απαξίωση και συνεπώς οι επαγγελματίες κ οι κάτοικοι του Αγίου Κωνσταντίνου δέχονται ακόμη ένα καίριο χτύπημα. Ένα πλήγμα που διαταράσσει την ίδια την ταυτότητα του τόπου μας, που από την αρχαιότητα είναι συνδεδεμένη με τη θάλασσα αλλά και την εικόνα μας ως δημοφιλής προορισμός στη συνείδηση εκατομμυρίων τουριστών, η παρουσία των οποίων είναι πηγή ζωής για την τοπική αγορά, για την ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της εν γένει.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δυσμενούς για τον τόπο μας εξέλιξης πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στην εξεύρεση ενδεδειγμένης λύσης. Πιθανολογούμε ότι μία λύση που θα αποτελούσε κίνητρο για τις ναυτιλιακές εταιρείες να επενδύσουν στην πραγματοποίηση δρομολογίου προς τις Βόρειες Σποράδες θα ήταν η επαναφορά της άγονης γραμμής που συνέδεε τον Άγιο Κωνσταντίνο με τη Λήμνο και κατά το παρελθόν συνετέλεσε στην οικονομική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών.

Οι πολίτες αυτού του τόπου ΑΓΩΝΙΟΥΝ! Γι 'αυτό τον λόγο απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους όσους θέλουν να συμπαρασταθούν στα αιτήματα μας να παραβρεθούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30.

Με εκτίμηση,

Τα Δ.Σ των Συλλόγων Αγίου Κωνσταντίνου»

Πηγή: Lamiareport

