Η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους Starliner της Boeing ακυρώθηκε σήμερα λιγότερο από τέσσερα λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα της λόγω τεχνικού προβλήματος που δεν ήταν σαφές άμεσα, ανακοίνωσαν οι σχολιαστές κατά τη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης εικόνας βίντεο της NASA.

Είναι η δεύτερη αναβολή της εκτόξευσης σε λιγότερο από ένα μήνα γι' αυτήν την αποστολή, η οποία θα επιτρέψει στο Starliner να μεταφέρει για πρώτη φορά αστροναύτες της NASA προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

