«Αέρα» 15,5 μονάδων έναντι του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ δίνει η δημοσκόπηση της PULSE στη Νέα Δημοκρατία, 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, την Κυριακή, 9 Ιουνίου.

Η μεγάλη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό του δελτίο με τη Σία Κοσιώνη, επιβεβαιώνει το σαφές προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι στην 3η θέση, με την Ελληνική Λύση στην 4η θέση, πάμω από το ΚΚΕ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των ψήφων, καθώς εννέα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 3%, με το ΜέΡΑ25 να παρουσιάζει σαφώς ανοδική τάση και τη Νέα Αριστερά να βρίσκεται σταθερά στο «κάδρο».

Τα σενάρια κατανομής των εδρών

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της Pulse για την κατανομή των εδρών που θα «δώσει» η Ελλάδα, σύμφωνα με τα ποσοστά που συγκεντρώνπυν τα κόμματα στη δημοσκόπηση.

Το βασικό σενάριο για τις 21 ελληνικές έδρες προβλέπει τη Νέα Δημοκρατία με 7 εκπροσώπους, τον ΣΥΡΙΖΑ με 4, το ΠΑΣΟΚ με 3, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση απο 2 και Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και ΜέΡΑ25 από μία. Η Νέα Αριστερά, που βρίσκεται μεν στο όριο του 3%, μένει χωρίς βουλευτή.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο... κανένας

Όσον αφορά στη γνώμη των πολιτών για τον καταλληλότερο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση. Δεύτερος έρχειαι ο... κανένας και τρίτος ο Στέφανος Κασσελάκης. Με μονοψήφια ποσοστά ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ποσοστά συμμετοχής και δείκτες βεβαιότητας

Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων στη διαδικασία των ευρωεκλογών, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται κουρασμένοι από τις συνεχείς εκλογές και τη δύσκολη καθημερινότητα.

Η έρευνα της Pulse δείχνει ότι η διάθεση συμμετοχής αυξάνεται με την ηλικία, καθώς οι μεγαλύτεροι δηλώνουν ότι θα σπεύσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους καθήκον, σε αντίθεση με τους νεώτερους, οι οποίοι μάλλον θα προτιμήσουν τις... παραλίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.