Δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, προέκυψε με αντικείμενο το πόθεν έσχες που δεν έχει κατατεθεί από τη μία πλευρά και την ακρίβεια από την άλλη.

Ο Άκης Σκέρτσος απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην προσωπική επίθεση που δέχτηκε, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αφήστε την “πλακίτσα” και σοβαρευτείτε κ. Στέφανος Κασσελάκης - Stefanos Kasselakis, όπως αρμόζει ο θεσμικός σας ρόλος. Παγκόσμια πρωτοτυπία είναι να μην έχετε καταθέσει παρανόμως μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ανάληψη των αρχηγικών σας καθηκόντων -και όπως ο νόμος ορίζει- την αρχική δήλωση περιουσιακής σας κατάστασης. Ή να ακούμε καινοφανείς απόψεις από συμβούλους σας ότι το πόθεν έσχες ανάγεται στη σφαίρα του “κουτσομπολιού”!

Τι κρύβετε και από ποιον; Και σε ποια χώρα νομίζετε ότι έχετε προσγειωθεί; Μελετήστε καλύτερα το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας που θέλετε να εκπροσωπείτε και μετά μιλήστε.

Όσο για την επιμονή σας στη στρεψοδικία, καμία έκπληξη. “Παλιά σας τέχνη κόσκινο” στον ΣΥΡΙΖΑ. Μελετήστε λοιπόν καλύτερα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού για να διαπιστώσετε ότι το ίδιο στην ουσία προϊόν με λίγο διαφορετική ετικέτα ή ποσότητα (διαφορετικό όχι καλύτερο κ. Κασσελάκη της εύκολης διαστρέβλωσης) μπορεί να ξεγλιστρά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό επικαλείται ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του, αυτό θέλουμε να αλλάξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς σε αυτό στέκεται απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους ποια συμφέροντα καλύπτετε ή φοβάστε να κατονομάσετε;

Αλλά μην σας σκοτίζω τέτοια ώρα, Σάββατο βράδυ! Εσείς μπερδεύετε τη φέτα και το λάδι, αλλά για το πόθεν έσχες κουβέντα…Σας εύχομαι καλή διασκέδαση στο παρτυ των πλουσίων φίλων σας στην Ύδρα όπου μόλις μεταβήκατε από το αγνώστων περιουσιακών στοιχείων σπίτι σας στις Σπέτσες».

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε αναφέρει στσ social media:

«Προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί το ίδιο απορρυπαντικό έχει πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία των τριπλάσιων μισθών, ο κ. Σκέρτσος ομολογεί ότι στην Ελλάδα η ακρίβεια οφείλεται στην ύπαρξη κερδοσκόπων που δρουν ανενόχλητοι με την ανοχή της κυβέρνησης!

Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ο υπουργός επικρατείας της κυβέρνησης να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα.

Τον παρακαλώ να ζητήσει και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και περιοριστεί το οξύ πρόβλημα.

Αν συνεχίσει να ξεμπροστιάζει έτσι την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ίσως πρέπει να σκεφτούμε στον ΣΥΡΙΖΑ να του προτείνουμε θέση στα ψηφοδέλτιά μας».

