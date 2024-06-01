Περισσότερα από 40 κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όλων των ηλικιών και των δύο φύλων έχουν καταγραφεί σε κατοίκους των περιοχών Ριζομύλου και Στεφανοβικείου ΠΕ Μαγνησίας, με ημερομηνία εμφάνισης του φαινομένου να τοποθετείται στις 27/5/24.

Αναμεσά του είναι επτά παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική, ενώ ένας υπερήλικας με υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου. Πρόκειται για κατοίκους των εν λόγω περιοχών των οποίων η σύνδεση με το φαινόμενο διερευνάται.

Αναφορικά με τον εργαστηριακό έλεγχο των κλινικών δειγμάτων, ένα δείγμα κοπράνων που λήφθηκε από ασθενή που προσήλθε στο ΚΥ Βελεστίνου και στάλθηκε στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας είναι θετικό για Salmonella.

Σε εξέλιξη είναι και ο εργαστηριακός έλεγχος κλινικών δειγμάτων στο ΓΝ Βόλου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στις 30/5/24, το Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ ενημερώθηκε από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου για αυξημένη προσέλευση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Στις 31/05/2024 το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΤΥΕΠΥ) της ΠΕ Μαγνησίας μετέβη στις περιοχές για υγειονομική αναγνώριση του δικτύου ύδρευσης, έλαβε δείγματα νερού από σημεία αντιπροσωπευτικά του δικτύου ύδρευσης και τα απέστειλε στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας για εργαστηριακό έλεγχο.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων νερού, υπάρχουν ενδείξεις μικροβιολογικής επιβάρυνσης, με πιθανή αιτιολογία να σχετίζεται με έργα στο δίκτυο ύδρευσης, η οποία διερευνάται περαιτέρω. Ωστόσο ο εργαστηριακός έλεγχος των δειγμάτων νερού θα ολοκληρωθεί για κάθε επίσημο πόρισμα τις προσεχείς ημέρες, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ με το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας διερευνούν την έξαρση κρουσμάτων και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και το ΤΥΕΠΥ της ΠΕ Μαγνησίας, ενημέρωσαν στις 31/05/2024 τον Δήμο Ρήγα Φεραίου για το φαινόμενο. Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου εξέδωσε ανακοίνωση στους πολίτες σχετικά με τη μη χρήση νερού δικτύου ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση. Τη Δευτέρα 3/6/2024 μεταβαίνει στην περιοχή επιπλέον κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να ενισχύσει την περαιτέρω εργαστηριακή και επιδημιολογική διερεύνηση.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει την αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής για την αποφυγή της δευτερογενούς μετάδοσης της νόσου. Από τη ΔΕΥΑ έχουν δρομολογηθεί μέτρα εξυγίανσης του δικτύου ύδρευσης. Η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι η έξαρση κρουσμάτων δεν έχει καμία σχέση με την κακοκαιρία Daniel.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

