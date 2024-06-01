Εθνική Μπάσκετ: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο στο προολυμπιακό τουρνουά

Μια άκρως θετική είδηση προέκυψε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Περιστερίου bwin και του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής των γηπεδούχων, αλλά και της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, επιβεβαίωσε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα δώσει το «παρών» στο προολυμπιακό τουρνουά με την «επίσημη αγαπημένη».

Θυμίζουμε ότι ο Greek Freak ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς και έτσι θα είναι ξανά διαθέσιμος για τη «γαλανόλευκη» μετά το Eurobasket του 2022.

To προολυμπιακό τουρνουά θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, με την Εθνική να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Ήταν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Μπήκαμε κάπως νωθρά αλλά με δεύτερη περίοδο γυρίσαμε. Δεν έχουμε ούτε βάθος και ποιότητα όπως ο Ολυμπιακός για να συνεχίσουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Παλέψαμε, αλλά δεν ήταν δυνατό να κερδίσουμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια ιστορική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω από τα παιδιά. Έδωσαν και την ψυχή τους. Η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια. Όλη τη χρονιά όμως ήμασταν ανταγωνιστικοί και εναντίων των «αιώνιων» και εναντίων των υπολοίπων ομάδων. Είμαι πολύ υπερήφανος για εκείνους. Έχουν κάνει υπερβολή στον τρόπο που παίζουν. Έχουν ανεβεί πολλά επίπεδα πολλοί παίκτες, έχουν βοηθήσει πολύ την ομάδα, έχουν κάνει πολύ κόσμο να ασχολείται με εκείνους και την ομάδα. Είμαι πολύ υπερήφανος και για την φετινή χρονιά και την περσινή. Το Περιστέρι θα έχει να θυμάται αυτές τις σπουδαίες στιγμές που είχαμε. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι με τον Άρη για να τελειώσουμε τον μαραθώνιο του πρωταθλήματος».

Για το μυστικό της επιτυχίας του Περιστερίου και το μέλλον του:

«Πολύ σκληρή δουλειά, πολλές ώρες προπόνησης, ομιλίας. Προσπάθησα να βάλω τα παιδιά σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχαν συνηθίσει. Να παίξουν ένα μπάσκετ πραγματικά υψηλού επιπέδου. Πιστεύω πως τα καταφέραμε στο μεγαλύτερο διάστημα. Κυριαρχήσαμε για ακόμα μια χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Κάναμε ακόμη καλύτερη χρονιά από πέρσι με 15 νίκες. Πήγαμε στο Φάιναλ 4 και παλέψαμε στην κατοχή. Ήμασταν 2 πόντους κάτω στα 50’’. Τα παιδιά έχουν κάνει υπερπροσπάθεια Δεν περίμενα να πάμε τόσο γρήγορα τόσο σπουδαία πράγματα και δεν περίμενα τόσο γρήγορα να έχουμε μια τόσο υπέροχη χρονιά. Όσον αφορά για του χρόνου, έχει γίνει μια συζήτηση με την διοίκηση. Τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχω εξαιρετική σχέση με την ομάδα. Είναι η πρώτη που κοουτσάρισα και ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα, με δική μου πρωτοβουλία να ξεκινήσω από το Περιστέρι και δικαιώθηκα.

Ήμουν σίγουρος πως θα γίνει αυτό. Ήμουν προπονητής σε πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, που δεν είχαμε προβλήματα οικονομικά. Το Περιστέρι έχει ένα κανονικό μπάτζετ. Υπάρχουν ομάδες από κάτω με μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Πιστεύω κάναμε καλές κινήσεις. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να ρωτήσουμε την διοίκηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κι εγώ πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Αυτή τη στιγμή έχω μια εβδομάδα και μετά ξέρετε πολύ καλά ότι εμένα το μυαλό μου θα είναι στην Εθνική, γιατή έχω αναλάβει κι εκεί μια τεράστια ευθύνη και πρέπει να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας και απέναντι στον ελληνικό λαό, την πατρίδα μας και τις επόμενες γεννιές να ξαναφέρουμε ψηλά το ελληνικό μπάσκετ και σε επίπεδο εθνικών ομάδων».

Για τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική:

«Ναι, ο Γιάννης θα είναι παρών στην Εθνική».

