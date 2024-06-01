DW: Διακοπές παρέα με ένα… chatbot

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά και στον τουριστικό κλάδο. Μπορεί να διευκολύνει πολλούς, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση του ταξιδιού.«Αύριο θέλω να κάνουμε μία βόλτα με το ποδήλατο από αυτό το σημείο. Να κρατήσει το πολύ τρεις ώρες και να μπορέσουν και τα παιδιά να παίξουν έξω. Στο τέλος θέλουμε να φάμε και ένα νόστιμο παγωτό». Όσοι ταξιδεύουν, δύσκολα μπορούν να βρουν τρόπους για να κάνουν τέτοιες απλές βόλτες, εάν δεν έχουν μαζί τους κάποιον τουριστικό οδηγό ή δεν υπάρχει κοντά κάποιο περίπτερο με πληροφορίες για τους τουρίστες. Το να βρουν σχετικές προτάσεις στο Google μπορεί επίσης να μην είναι απλή υπόθεση. Οι πληροφορίες που θα βρουν δεν είναι πάντα έγκυρες και επικαιροποιημένες. Μπορεί να πάνε για παράδειγμα σε ένα παγωτατζίδικο που τελικά είναι κλειστό, όπως εξηγεί ο Μίκαελ Πράνγκε, καθηγητής data science στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Κιέλου.

«Έξυπνος» προγραμματισμός με ΤΝ

Ο Γερμανός ειδικός, ωστόσο, είναι πεπεισμένος πως με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ο προγραμματισμός του ταξιδιού θα γίνεται ολοένα και ευκολότερος. Γιατί στο μέλλον ο καθένας μας θα έχει έναν «έξυπνο» προγραμματιστή για το ταξίδι του στην τσέπη του παντελονιού του – για παράδειγμα ως εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο. Βέβαια, το πόσο καλά θα λειτουργούν τέτοιες εφαρμογές, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πόσο αξιόπιστες θα είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες.



Ο Γερμανικός Οργανισμός Τουρισμού (DZT) προσπαθεί να δημιουργήσει μία ενιαία βάση δεδομένων σχετικά με τον τουρισμό στη Γερμανία. «Οι παγκόσμιες πλατφόρμες πωλήσεων αξιοποιούν ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να βρουν για τους πελάτες τους τις κατάλληλες τουριστικές προσφορές και να τις προωθήσουν στοχευμένα», δηλώνει η Πέτρα Χέντορφερ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του DZT.

«Η ΤΝ θα επηρεάσει τα πάντα»

Τη μεγάλη σημασία μίας βάσης δεδομένων με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης τονίζει και ο Τομπίας Μπλασκ, καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Χαρτς. «Πρόκειται για έναν κλάδο που παραμένει εντελώς υπανάπτυκτος», αναφέρει ο καθηγητής. Και οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, όπως και οι προορισμοί που θέλουν να γίνουν ή να παραμείνουν γνωστοί, θα πρέπει να εξετάσουν το πώς θα διαθέτουν τα δεδομένα τους, καθώς και πώς θα τα βελτιστοποιήσουν. «Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τα πάντα στην κοινωνία μας», λέει.



Όσον αφορά τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού, οι εφαρμογές με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να φέρουν την επανάσταση: «Εάν προγραμματίζω το ταξίδι μου και αν μπορώ να βοηθηθώ από μία Τεχνητή Νοημοσύνη που καταλαβαίνει αυτό που ψάχνω και έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως, τότε γιατί να αποταθώ σε ένα τουριστικό γραφείο;»



Στο μέλλον θα μπορούν να επωφεληθούν από τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και όσοι κάνουν επαγγελματικά ταξίδια – για παράδειγμα όσον αφορά τον προγραμματισμό του ταξιδιού ή απλώς την αλλαγή μίας κράτησης σε περίπτωση απροόπτου. «Ας υποθέσουμε ότι χάνω το τρένο», λέει ο Μπλασκ. «Είναι πολύ καλύτερο να φροντίσει κάποιος άλλος να βρει μία εναλλακτική λύση και απλώς να με ενημερώσει προτού την εκτελέσει».

Τα chatbots χρησιμοποιούνται πολύ συχνά

Ούτως ή άλλως οι εφαρμογές ΤΝ δεν αποτελούν κάτι καινούριο στον τουριστικό κλάδο. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες για να διαμορφώσουν τις τιμές τους, ενώ τα chatbots είναι αυτά που εκτελούν τα πρώτα βήματα κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης ενός πελάτη, προτού αναλάβει κάποιος άνθρωπος – και αυτό όχι πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και στον DZT, ο οποίος σχεδιάζει τώρα και τη δημιουργία ψηφιακών influencers, δηλαδή τεχνητώς κατασκευασμένων φιγούρων, που θα λειτουργούν ως εργαλεία διαφήμισης.



Άλλο παράδειγμα αποτελεί η παραλία του Σαρμπόιτς στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην πόλη του Λύμπεκ. Εκεί υπάρχουν… «φανάρια παραλίας», τα οποία ρυθμίζουν πόσοι άνθρωποι μπορούν να βρίσκονται στην παραλία, όταν υπάρχει υπερβολικό πολύς κόσμος σε ένα τμήμα της. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί μετρήσεις αισθητήρων που καταγράφουν τον αριθμό των επισκεπτών και μπορεί να κάνει και εκτιμήσεις για τις επόμενες ώρες και ημέρες, λαμβάνοντας υπόψιν δεδομένα σχετικά με τον καιρό και το εάν πρόκειται για παράδειγμα για καθημερινή ή για Σαββατοκύριακο. Εν συνεχεία αναλύει τα δεδομένα αυτά με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου.

«Οι εκπλήξεις αποτελούν κομμάτι των διακοπών»

Ο Έρικ Χόρστερ, καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Διεθνούς Τουρισμού του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Westküste, αμφιβάλλει ωστόσο για το κατά πόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ταξιδεύουμε. «Δεν είμαι βέβαιος εάν αυτό είναι κάτι που θέλουν όντως οι επισκέπτες» λέει. Εξάλλου, ο τουρισμός ζει και από την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος που τα παλιά, καλά περίπτερα με πληροφορίες για τους τουρίστες εξακολουθούν να υφίστανται.



Επιπλέον, οι εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν, το απροσδόκητο, το αυθεντικό, αποτελούν και αυτές κομμάτι των διακοπών. «Το μέλλον των ταξιδιών δηλαδή είναι να τα γνωρίζουμε όλα εκ των προτέρων; Να είναι τα πάντα προγραμματισμένα ως την τελευταία λεπτομέρεια;» Αντ' αυτού θα μπορούσε κανείς απλώς να συνεχίσει να κάνει ποδήλατο και να δει πού θα βρει κάποιο ανοιχτό παγωτατζίδικο...



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

