Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν υποστήριξε ότι είναι ώρα να χαρακτηρίσει τη Νότια Κορέα τον «κυριότερο εχθρό» της χώρας του, διαμηνύοντας ότι δεν θα διστάσει να εμπλακεί σε πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε τη Σεούλ ότι πυροδοτεί αντιπαράθεση και κούρσα εξοπλισμών, καλώντας ξανά να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, με έμφαση στο αποτρεπτικό πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Κιμ έκανε τα σχόλια αυτά κατά την επίσκεψή του, αυτήν την εβδομάδα, σε βιομηχανία παραγωγής πυρομαχικών, διευκρίνισε το KCNA. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης χαρακτήρισε «αναπόφευκτη πραγματικότητα» την επιδείνωση των σχέσεων με τη Νότια Κορέα, υποστηρίζοντας ότι παρότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει «σε μονομερείς ενέργειες» που θα οδηγούσαν σε «μεγάλο γεγονός» στην κορεατική χερσόνησο, ταυτόχρονα «δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση να αποφύγουμε τον πόλεμο».

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμφιλίωσης ή ενοποίησης με τη Νότια Κορέα, αναγγέλλοντας «αποφασιστική αλλαγή πολιτικής» απέναντι στη Σεούλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

