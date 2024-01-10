Ισημερινός: Ένοπλοι εισβάλλουν στο πλατό της δημόσιας τηλεόρασης

Ένοπλοι άνδρες που φορούσαν κουκούλες εισέβαλαν σήμερα το απόγευμα στο πλατό της δημόσιας τηλεόρασης στη Γουαγιακίλ, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, κρατώντας ομήρους για σύντομο χρονικό διάστημα δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας από το τηλεοπτικό αυτό δίκτυο, σε ένα τελευταίο περιστατικό αυτής της πρωτοφανούς κρίσης ασφαλείας στη χώρα.

"Μην πυροβολείτε, σας παρακαλώ, μην πυροβολείτε", φωνάζει μια γυναίκα εν μέσω πυροβολισμών, ενώ οι δράστες - που κρατούσαν πιστόλια, πυροβόλα και ορισμένοι χειροβομβίδες - εξαναγκάζουν τους τρομοκρατημένους ανθρώπους να πέσουν στο έδαφος.

Μεταξύ αυτών ορισμένοι φορούν κουκούλες και άλλοι καπελάκια. Άλλοι δεν κρύβουν το πρόσωπό τους ή βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ αρκετοί κάνουν χαρακτηριστικές χειρονομίες που συνηθίζουν τα μέλη εγκληματικών συμμοριών που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και σκορπούν τρόμο στον Ισημερινό.

"Μπήκαν για να μας σκοτώσουν, Θεέ μου προστάτευσέ μας", ήταν το μήνυμα που έστειλε σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ένας από τους δημοσιογράφους που κρατούνται όμηροι.

Εν μέσω πυροβολισμών, η μετάδοση αυτών των σουρεαλιστικών εικόνων συνεχίζεται ζωντανά για αρκετά λεπτά, παρά τα φώτα στο πλατό που σβήνουν και η κάμερα που έχει παγώσει. Μέχρι που, κατά τα φαινόμενα, επενέβη η αστυνομία.

"Οι μονάδες της εθνικής αστυνομίας (...) ειδοποιήθηκαν γι' αυτήν την εγκληματική ενέργεια και βρίσκονται ήδη στο σημείο", δήλωσε η αστυνομία σε μήνυμά της προς τον Τύπο.

Με αυτό το νέο περιστατικό, του οποίου η εξέλιξη είναι ακόμη άγνωστη, κορυφώνεται μια κρίση ασφαλείας, την οποία τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να ανακόψει, έπειτα από τρεις ημέρες που σημαδεύτηκαν από την απόδραση ενός επικίνδυνου αρχηγού συμμορίας, ανταρσίες στις φυλακές, την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την απαγωγή αστυνομικών.

"Είναι ημέρες εξαιρετικά δύσκολες", καθώς η κυβέρνηση έχει λάβει "τη σημαντική απόφαση να πολεμήσει κατά μέτωπο αυτές τις τρομοκρατικές απειλές", δήλωσε σήμερα ο γραμματέας επικοινωνίας της προεδρίας, Ρομπέρτο Ιθουριέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

