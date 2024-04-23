ΗΠΑ: Αποκαθίσταται ύστερα από πέντε μήνες η επικοινωνία της NASA με το Voyager 1

Αποκαθίσταται ύστερα από πέντε μήνες η επικοινωνία με το διαστημικό σκάφος Voyager 1, το πλέον απομακρυσμένο από τη Γη ανθρώπινο δημιούργημα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος (NASA).

Το Voyager 1, το οποίο απέχει περίπου 24 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, δεν είχε στείλει αξιοποιήσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα για την κατάστασή του από τον Νοέμβριο, εξήγησε η NASA. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της αποστολής μπορούν να στέλνουν εντολές στο σκάφος, που εκτοξεύτηκε πριν από 46 χρόνια κι εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Εξαιτίας προβλήματος στον έναν από τους υπολογιστές που ευθύνεται για τη μορφοποίηση των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που μεταδίδει, το Voyager 1 έστελνε ακατανόητο κώδικα πίσω στη Γη. Οι μηχανικοί της NASA φαίνεται όμως πως κατάφεραν να βρουν λύση ώστε να είναι αναγνώσιμα τα δεδομένα.

Τα Voyager 1 και 2 ταξιδεύουν μακριά από το ηλιακό μας σύστημα, μεταφέροντας σε χάλκινους επιχρυσωμένους δίσκους συλλογή από ήχους και εικόνες της Γης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.