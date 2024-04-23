Αντιμέτωπος με τις πρώτες πυρκαγιές της χρονιάς ο Καναδάς

Δεκάδες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στον δυτικό Καναδά τις τελευταίες ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη της εξαιρετικά επικίνδυνης περιόδου στην περιοχή, που πλήττεται από φοβερή ξηρασία, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των αρχών ενόψει του δυνητικά «καταστροφικού» καλοκαιριού.

Στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, που βρέχεται από τον Ειρηνικό, οι πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί ειδικά στην κεντρική περιφέρεια Καριμπού, όπου ανθρωπογενής φωτιά πήρε πολύ γρήγορα έκταση το σαββατοκύριακο κι αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται «εκτός ελέγχου».

Η πυρκαγιά του Μπέρτζες Κρικ, η οποία ήδη καταβρόχθισε 16.000 στρέμματα βλάστησης, είναι «πολύ αποκαλυπτική των συνθηκών που έχουμε μπροστά μας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάντισον Νταλ, της επαρχιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης πυρκαγιών, ενόψει της εξαιρετικά επικίνδυνης σεζόν.

«Είμαστε αντιμέτωποι με απίστευτη ξηρασία», συμπλήρωσε.

Προς το παρόν, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κτιριακή δομή, μολαταύτα εκδόθηκε προειδοποίηση ενόψει ενδεχόμενης εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων: οι πολίτες κλήθηκαν να είναι έτοιμοι να φύγουν.

Συνολικά, είναι ενεργές πάνω από 110 φωτιές στην επαρχία, ορισμένες από τις οποίες εκδηλώθηκαν καιρό πριν, την περασμένη χρονιά, αλλά ουδέποτε κατασβέστηκαν.

Στη γειτονική επαρχία Αλμπέρτα, είναι ενεργές 66 εστίες φωτιάς, από τις οποίες επίσης «36 είχαν εκδηλωθεί την περίοδο του 2023», δήλωσε η Μελίσα Στόρι της επαρχιακής διεύθυνσης αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Εξάλλου αρκετές φωτιές καίνε στην περιφέρεια της Φορτ Μακμέρι, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας, ωθώντας τις αρχές να δώσουν εντολές για εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων.

Η πόλη αυτή, μέσα σε βορινό δάσος, γνωστή για την ασφαλτούχο άμμο της, είχε υποστεί πελώρια καταστροφή εξαιτίας πυρκαγιάς τον Μάιο του 2016. Οι σχεδόν 90.000 κάτοικοί της είχαν αναγκαστεί να την εγκαταλείψουν εσπευσμένα.

Αυτή η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία του Καναδά: κατέστρεψε 2.500 κτίρια και προκάλεσε ζημία αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (6,8 δισεκ. ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία).

Σύμφωνα με την καναδική κυβέρνηση, «ακραίες συνθήκες ξηρασίας», «πολύ ανησυχητικές», επιμένουν να πλήττουν κυρίως τομείς της καναδικής Δύσης.

Το 2023, ο Καναδάς βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία του. Οι φωτιές, που έπληξαν τη χώρα απ’ άκρου σ’ άκρο, μετέτρεψαν σε αποκαΐδια πάνω από 150 εκατομμύρια στρέμματα, στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ πυροσβέστες και πυροσβέστριες κι ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους κάπου 230.000 ανθρώπους.

Τη 10η Απριλίου οι αρχές, που φοβούνται νέο «καταστροφικό» καλοκαίρι καθώς ο χειμώνας σημαδεύτηκε από την έλλειψη χιονόπτωσης, κατέστησαν σαφές πως «προετοιμάζονται για το χειρότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

