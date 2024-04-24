UNRWA: Ερευνα για τις επιθέσεις του Ισραήλ που σκότωσαν 180 εργαζομένους της Υπηρεσίας

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, που βρέθηκε αντιμέτωπη με θύελλα τους τελευταίους μήνες στη Λωρίδα της Γάζας, ζήτησε χθες Τρίτη να διενεργηθεί «έρευνα» από το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις επιθέσεις του Ισραήλ οι οποίες σκότωσαν κατ’ αυτήν 180 εργαζομένους της από την 7η Οκτωβρίου και τόνισε πως ελπίζει να αποκατασταθεί η χρηματοδότησή της, μεγάλο μέρος της οποίας πάγωσε.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), έδωσε χθες απαντήσεις στον Τύπο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την έκθεση ειδικών υπό τη διεύθυνση της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά. Η «ανεξάρτητη» ομάδα επισήμανε προχθές τη Δευτέρα πως υπάρχει έλλειμμα πολιτικής «ουδετερότητας» στην ανθρωπιστικού χαρακτήρα υπηρεσία αυτή του Οργανισμού, αναγνωρίζοντας πάντως πως είναι «αναντικατάστατη» για τους 5,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στην περιοχή.

Έπειτα από έξι και πλέον μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστεί η Χαμάς, ο κ. Λαζαρινί δήλωσε πως ζήτησε «από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας» να διενεργηθεί «ανεξάρτητη έρευνα για την απόδοση ευθυνών όσον αφορά την κατάφωρη περιφρόνηση για τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, το προσωπικό του ΟΗΕ και τις επιχειρήσεις του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας».

«Ως σήμερα, 180 εργαζόμενοι του UNRWA έχουν σκοτωθεί (...) και πάνω από 160 εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί εντελώς», τόνισε ο Ιταλοελβετός.

Η υπηρεσία του, η οποία απασχολεί πάνω από 30.000 ανθρώπους σε όλη την περιοχή, έχει κατηγορηθεί από το Ισραήλ ότι έχει στις τάξεις της στη Λωρίδα της Γάζας «πάνω από 400 τρομοκράτες».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 εξ αυτών ενεπλάκησαν άμεσα, κατ’ αυτή, στην άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου στην οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πάγωμα χρηματοδοτήσεων

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας υπό την Κατρίν Κολονά, τα Ηνωμένα Έθνη «δεν έχουν λάβει αποδείξεις από το Ισραήλ» για την ενδεχόμενη εμπλοκή παλαιστινίων εργαζομένων της UNRWA στην επίθεση ή τη συμμετοχή τους σε «τρομοκρατικές οργανώσεις», συγκεκριμένα στη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Αυτό δεν σημαίνει πάντως κατ’ ανάγκη, διευκρίνισε προχθές η πρώην επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κολονά στη Νέα Υόρκη, πως «δεν υπάρχουν αποδείξεις».

Σε κάθε περίπτωση, οι ισραηλινές κατηγορίες προκάλεσαν τον Ιανουάριο την αναστολή της χρηματοδότησης από τουλάχιστον δεκαπέντε βασικούς χρηματοδότες της UNRWA, όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Έκτοτε, αρκετές από τις χώρες αυτές αποφάσισαν να την αποκαταστήσουν, όπως σκανδιναβικά κράτη, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς.

Χθες Τρίτη μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε έκκληση σε όλους τους χορηγούς να αποκαταστήσουν την υποστήριξή τους στην UNRWA.

Όμως ο Λευκός Οίκος απαίτησε «αληθινή πρόοδο» προτού ξανανοίξει το πορτοφόλι που έχει κλείσει ως τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2025, διά νόμου για τα δημοσιονομικά που πέρασε τον Μάρτιο κι αναστέλλει οποιαδήποτε χρηματοδότηση της UNRWA από τις ΗΠΑ για έναν χρόνο.

«Εμπιστοσύνη»

Συνολικά, έχει παγώσει ποσό 450 εκατομμυρίων δολαρίων, τη στιγμή που οι 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας βιώνουν ανθρωπιστική καταστροφή και χρειάζονται επειγόντως βοήθεια, θύμισε ο κ. Λαζαρινί.

Πρόσθεσε πως ευελπιστεί ότι «με την έκθεση (Κολονά) και τα μέτρα που θα θέσουμε σε εφαρμογή, η τελευταία ομάδα των δωρητών θα ανακτήσει επαρκή εμπιστοσύνη» για να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση.

Ο επικεφαλής της UNRWA λογαριάζει πως η χρηματοδότηση επαρκεί «ως τα τέλη Ιουνίου» και τόνισε πως η υπηρεσία του λειτουργεί «προς το παρόν από μέρα σε μέρα», χάρη στη συγκέντρωση «100 εκατομμυρίων δολαρίων», ιδιωτικών δωρεών, «εξαιρετική» ένδειξη έμπρακτης «αλληλεγγύης», όπως έκρινε.

Ο κ. Λαζαρινί, στόχος της ισραηλινής κυβέρνησης εδώ και μήνες, απάντησε εξάλλου στην κατηγορία πως η UNRWA στη Γάζα είναι «σάπιο και δηλητηριώδες δένδρο οι ρίζες του οποίου είναι η Χαμάς».

«Ο αληθινός στόχος πίσω από τις επιθέσεις εναντίον της UNRWA είναι πολιτικής φύσης: είναι να στερηθούν οι Παλαιστίνιοι το καθεστώς των προσφύγων, αρχίζοντας από τη Λωρίδα της Γάζας, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη», είπε. Και «ακριβώς αυτό ακούσαμε (την περασμένη εβδομάδα) στο Συμβούλιο (Ασφαλείας) από τον ισραηλινό πρεσβευτή (στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν). Πρόκειται για στόχο του κράτους», πρόσθεσε.

Στη συνεδρίαση εκείνη ο κ. Λαζαρινί προειδοποίησε πως σε περίπτωση «διάλυσης» της υπηρεσίας που διευθύνει, θα επιταχυνόταν η εκδήλωση «λιμού» στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου πάνω από 34.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου άρχισαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

