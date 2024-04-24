Ράφα: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί εναντίον ισραηλινής χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας

Εναντίον των κινδύνων που ενέχει στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 1,2 εκατ. άμαχοι Παλαιστίνιοι, προειδοποίησε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Θέλω επίσης να επισημάνω ότι ο Φόλκερ Τούρκ, ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προειδοποίησε σήμερα εναντίον πλήρους κλίμακας ισραηλινής εισβολής στη Ράφα. Μια τέτοια επιχείρηση είπε ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ παρουσίασε στοιχεία για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει ο ΟΗΕ στους εκτοπισμένους άμαχους Παλαιστίνιους.

Όπως είπε ο OHE και οι συνεργάτες του παρέχουν διατροφική υποστήριξη σε σχεδόν 300 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20 εγκαταστάσεων υγείας, σχεδόν 240 επίσημων και ανεπίσημων καταφυγίων και σε περισσότερες από τρεις δωδεκάδες τοποθεσίες σε κοινότητες υποδοχής.

Η UNICEF (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) έχει επεκτείνει την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε 95 διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένων 36 στο βορρά και 46 στη Ράφα. Αυτά τα εξωτερικά θεραπευτικά προγράμματα υποστηρίζονται από περισσότερους από δώδεκα συνεργάτες του ΟΗΕ για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ. Τέντρος είπε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και οι αποστολές στη Γάζα χρειάζονται επειγόντως ασφαλή, διαρκή και ομαλή διέλευση στη Γάζα για να εξυπηρετήσουν ανθρώπους που έχουν κρίσιμη ανάγκη για φροντίδα που θα τους σώσει τη ζωή» είπε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια που περιορίζουν την κλίμακα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων ενεργών εχθροπραξιών, αδιάβατων δρόμων, πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί, ελλείψεων καυσίμων, καθυστερήσεων στα σημεία ελέγχου και ισραηλινών περιορισμών που τους εμποδίζουν να παραδώσουν βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα αναφέρθηκε ακόμη στην έκθεση της πρώην ΥΠΕΞ της Γαλλίας Κατρίν Κολονά για την «ουδετερότητα» του UNRWA.

«Για τον Γενικό Γραμματέα, αυτή η έκθεση έγινε με εξαιρετικά σοβαρό, μεθοδικό τρόπο. Τα κράτη μέλη θα αντιδράσουν όπως θέλουν να αντιδράσουν. Ανυπομονούμε για την αντίδραση των δωρητών, για αυτούς που είχαν αναστείλει (σ.σ. τη χρηματοδότηση), και για αυτούς που σκέφτονται να δώσουν επειδή δεν είχαν δώσει πριν. Ελπίζουμε ότι (η έκθεση) θα απαντήσει σε πολλές από τις ερωτήσεις τους. Οι ενέργειες που ζητά είναι κάτι που θα προωθήσει ο κ. Λαζαρινί με την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

