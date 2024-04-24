Ειρωνικό σχόλιο του Τούρκου υπουργού Άμυνας για τον πρόεδρο της Γερμανίας

Με ένα ειρωνικό σχόλιο απάντησε ο Τούρκος Υπουργός Αμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την επίσκεψη του ομοσπονδιακού προέδρου της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην Τουρκία. Συγκεκριμένα ο Τούρκος υπουργός ρωτήθηκε εάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Σταϊνμάγιερ θα συζητηθεί η πρόθεση της Άγκυρας να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter για την πολεμική της αεροπορία.

«Ο άνθρωπος κόβει ντονέρ, θα τον ρωτήσουμε αφού τελειώσει τη δουλειά του με το ντονέρ. Οι εξελίξεις σχετικά με αυτά (σ.σ.: τα εξοπλιστικά προγράμματα) συνεχίζονται» είπε ο υπουργός.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ άρχισε την επίσκεψή του στην Τουρκία με πρώτο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τον αντιπολιτευόμενο δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το σχόλιο του υπουργού Άμυνας προφανώς αναφερόταν στο ότι, για να δείξει τους προσωπικούς δεσμούς του με τους Τούρκους, ο πρόεδρος της Γερμανίας πήρε μαζί στο ταξίδι του Τούρκο μετανάστη που έχει εστιατόριο κεμπάπ στο Βερολίνο – πολιτικοί αναλυτές μίλησαν για «διπλωματία του ντονέρ».

Είπε εξάλλου για τους Τούρκους εργάτες που πήγαν μετανάστες στη Γερμανία ότι «έχτισαν τη χώρα μας μαζί μας, έκαναν τη χώρα μας ισχυρή, βρίσκονται στην καρδιά της κοινωνίας μας».

Το ραντεβού του προέδρου της Γερμανίας με τον ομόλογό του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι προγραμματισμένο για σήμερα στην Άγκυρα.

Ερωτηθείς για την αγορά F-16 από τις ΗΠΑ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε: «Μιλάμε. Σύντομα θα μάθετε πού βρισκόμαστε με τα πάντα. Το επεξεργαζόμαστε».

Τα σχόλια του υπουργού έγιναν κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε χθες βράδυ στο τουρκικό κοινοβούλιο για τον εορτασμό της 104ης επετείου από την ίδρυσή του.

