Η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί σήμερα «το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για ένα παιδί», ανέφερε σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η επικεφαλής της Unicef, κρίνοντας πως οι ανθρωπιστικές παύσεις «δεν επαρκούν» για να σταματήσει αυτή η «σφαγή».

«Περισσότερα από 5.300 Παλαιστίνια παιδιά σκοτώθηκαν μονάχα σε 46 ημέρες, αυτό αντιπροσωπεύει 115 παιδιά την ημέρα, καθημερινά, για εβδομάδες και εβδομάδες», δήλωσε η Κάθριν Ράσελ, καταγγέλλοντας αυτόν τον «άνευ προηγουμένου» απολογισμό, στον οποίο προστίθενται οι κίνδυνοι της επιδημίας και της αύξησης του υποσιτισμού.

«Σύμφωνα με αυτούς τους αριθμούς, τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 40% των θανάτων στη Γάζα. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Με άλλα λόγια, η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για ένα παιδί», συμπλήρωσε η ίδια, αναφέροντας επίσης πως 1.200 παιδιά θεωρούνται αγνοούμενα, με ορισμένα εξ αυτών να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια των βομβαρδισμών.

Πέραν των άμεσων θυμάτων από τις εχθροπραξίες, η Κάθριν Ράσελ εξέφρασε την ανησυχία της για τους επιδημιολογικούς κινδύνους, τη σχεδόν απόλυτη έλλειψη πόσιμου νερού, ιδίως για τα νεογέννητα και τον αντίκτυπο στον υποσιτισμό των παιδιών.

«Τα παιδιά της Γάζας βρίσκονται σε μια κατάσταση ακραίου κινδύνου, εξαιτίας των καταστροφικών συνθηκών διαβίωσης. Ένα εκατομμύριο παιδιά, όλα τα παιδιά της περιοχής, βρίσκονται αντιμέτωπα με τη διατροφική ανασφάλεια, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σύντομα σε μια καταστροφική κρίση που θα συνδέεται με τον υποσιτισμό», προειδοποίησε.

«Εκτιμάμε πως στους επόμενους μήνες, η λιποσαρκία, η πιο επικίνδυνη μορφή υποσιτισμού για τη ζωή των παιδιών, θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 30% στη Γάζα».

«Προκειμένου τα παιδιά να επιβιώσουν, προκειμένου οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορέσουν να παραμείνουν και να δρουν, οι ανθρωπιστικές παύσεις απλά δεν επαρκούν», τόνισε η επικεφαλής της Unicef, χαιρετίζοντας, εντούτοις, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 4 ημερών.

«Η Unicef απευθύνει έκκληση για μια επείγουσα ανθρωπιστική παύση πυρός προκειμένου να μπει ένα τέλος άμεσα σε αυτήν τη σφαγή», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό Νατάλια Κάνεμ εξέφρασε την ανησυχία της για την τύχη των εγκύων γυναικών της Λωρίδας της Γάζας και των παιδιών τους που αναμένεται να φέρουν στον κόσμο.

«Εν μέσω των μαχών και της καταστροφής, στη Γάζα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5.500 γυναίκες, που αναμένεται να γεννήσουν τους επόμενους μήνες. Κάθε ημέρα, περίπου 180 γυναίκες γεννούν σε φρικτές συνθήκες, το μέλλον των νεογέννητών τους είναι αβέβαιο», υπογράμμισε.

