Η πλειονότητα των Παλαιστινίων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η παλαιστινιακή Χαμάς, είναι έφηβοι, σύμφωνα με τον επίσημο ισραηλινό κατάλογο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία η οποία προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα Παλαιστινίους κρατουμένους και μια τετραήμερη κατάπαυση του πυρός.

Η πρώτη φάση προβλέπει την απελευθέρωση 50 Ισραηλινών ομήρων και 150 Παλαιστινίων κρατουμένων μέσα σε τέσσερις ημέρες. Άλλες ανταλλαγές μπορεί να ακολουθήσουν σύμφωνα με την ίδια αναλογία τρεις προς έναν.

Το Ισραήλ δημοσιοποίησε τα ονόματα των 300 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν. Ανάμεσά τους είναι 33 γυναίκες, 123 έφηβοι και 144 άνδρες ηλικίας περίπου 18 ετών.

Ο πιο νέος είναι ο Άνταμ Αμπούντα Χάσαν Γέιτ, 14 ετών, από την κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ. Συνελήφθη τον Μάιο για "δολιοφθορά (...), επίθεση εναντίον αξιωματικού της αστυνομίας και πετροβολισμό".

Η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι μια γυναίκα 59 ετών, η Χανάν Σάλαχ Αμπντάλα Μπαργούτι, που συνελήφθη τον Σεπτέμβριο για "δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη Χαμάς, μεταξύ των οποίων μεταφορές χρημάτων".

Από τους 300 κρατουμένους, 49 είναι μέλη της Χαμάς, 60 της Φάταχ --του κόμματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη-- και 17 ανήκουν στο Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (μαρξιστικό παλαιστινιακό κίνημα).

Η πολιτική πρόσδεση των υπολοίπων δεν διευκρινίζεται.

Η πιο γνωστή είναι η Ισράα Τζαάμπις, 38 ετών, η οποία κρίθηκε ένοχη για ανατίναξη φιάλης αερίου στο αυτοκίνητό της σε σημείο ελέγχου το 2015, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών.

Συμφωνία "διπλά καλοδεχούμενη"

Η ισραηλινή οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HaMoked χαιρέτισε τη συμφωνία.

"Η σύλληψη ομήρων είναι από μόνη της παράνομη, είναι έγκλημα πολέμου, και η Χαμάς έπρεπε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς όρους", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εκτελεστική διευθύντριά της, Τζέσικα Μοντέλ, εκτιμώντας πως είναι καλό "που το Ισραήλ απελευθερώνει κρατουμένους προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον σκοπό".

Η πλειονότητα των Παλαιστινίων κρατουμένων που μπορεί να απελευθερωθούν είναι "κρατούμενοι σε αναμονή της δίκης τους, για κατηγορίες που ξεκινούν από τη ρίψη πετρών και φθάνουν μέχρι την απόπειρα φόνου", διευκρίνισε, σημειώνοντας την παρουσία γυναικών και εφήβων κρατουμένων χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή δίκη στο πλαίσιο διοικητικής κράτησης, δηλ. χωρίς να έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία από τις ισραηλινές αρχές εναντίον του ανθρώπου που κρατείται.

Η Μοντέλ υπογράμμισε πως "αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν απελευθερωθεί χωρίς όρους, άρα μια συμφωνία για να απελευθερωθούν Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι σε διοικητική κράτηση είναι διπλά καλοδεχούμενη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.