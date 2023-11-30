Νέο μπαράζ ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη την Ελλάδα: 282 συλλήψεις και 5.232 παραβάσεις Κ.Ο.Κ

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια χθες 29 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά –21.609– άτομα και –16.181– οχήματα, ενώ

προσήχθησαν –733– άτομα,

συνελήφθησαν –282– άτομα για διάφορα αδικήματα,

βεβαιώθηκαν –5.232– παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

ακινητοποιήθηκαν –93– οχήματα και

κατασχέθηκε –1-.

Ενδεικτικά, αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν:

στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου διενεργήθηκαν –901– έλεγχοι ατόμων, συνελήφθησαν -9- άτομα και βεβαιώθηκαν -88- παραβάσεις για Κ.Ο.Κ.,

στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου διενεργήθηκαν –44– έλεγχοι ατόμων, προσήχθησαν -6- άτομα και βεβαιώθηκαν -32- παραβάσεις για Κ.Ο.Κ. και

στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, πραγματοποιήθηκαν –8– έλεγχοι ατόμων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ειδικές αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα σε περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλίας, της Ακαρνανίας και της Ηλείας, σε σημεία με αυξημένη εγκληματικότητα, όπου:

ελέγχθηκαν –341- άτομα,

προσήχθησαν –6– άτομα,

συνελήφθησαν –4– άτομα και

βεβαιώθηκαν –24– παραβάσεις Κ.Ο.Κ., -5- για περιβαλλοντική νομοθεσία και –1- για παρεμπόριο.

Περαιτέρω, διενεργήθηκε πλήθος ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις υποδοχής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μεταλλικών αντικειμένων στα νησιά του Ιονίου, στο Βόρειο Αιγαίο και την Πελοπόννησο.

Στο πλαίσιο αυτό σε περιοχές των Δήμων Κέρκυρας, Χίου και Λακωνίας ελέγχθηκαν –28– άτομα και βεβαιώθηκε -1- παράβαση για περιβαλλοντική νομοθεσία σε περιοχή του Δήμου Ευρώτα.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

