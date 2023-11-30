Διάρρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη προς Παρασκευή 24/11) στο Ζαχαροπλαστείο Βασιλείου στη Χαλκίδα της Εύβοιας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το eviathema.gr, δείχνει τον δράστη να προσεγγίζει το κατάστημα, στις 00:22 για πρώτη φορά όπου προσπαθεί να παραβιάσει την τζαμαρία της εισόδου.

Προσπαθεί για λίγα δευτερόλεπτα αλλά δεν τα καταφέρνει και αποχωρεί, ενώ στις 00:23 επιστρέφει και κάνει δεύτερη προσπάθεια. Με περισσότερη δύναμη πέφτει πάνω στην τζαμαρία, την γκρεμίζει και αφού μπει στο κατάστημα πηδάει πάνω στον πάγκο και αρπάζει την ταμειακή μηχανή, η οποία είχε κάποια χρήματα, μαζί με το μηχάνημα POS.

Εν συνεχεία αποχωρεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο ιδιοκτήτης μόλις αντιλήφθηκε το γεγονός ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, όπου εντόπισε το POS λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας βρέθηκαν στο σημείο και προχώρησαν στην συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος αναζητείται.

Δείτε καρέ καρέ πως ο δράστης μπήκε στο κατάστημα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.