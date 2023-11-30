Ινδία: 5 θάνατοι μέσα σε δύο ημέρες από μολυσμένο σιρόπι

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διήμερο στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας αφότου κατανάλωσαν μολυσμένο σιρόπι, ενώ άλλοι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τοξικολογικές εξετάσεις σε ασθενείς έδειξαν ότι το σιρόπι είχε νοθευτεί με ποσότητα μεθυλικής αλκοόλης, κάτι που επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία από εργαστηριακή ανάλυση των σκευασμάτων.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις υπόπτους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης από την οποία πουλήθηκαν τα συγκεκριμένα σιρόπια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 50 άνθρωποι είχαν πρόσφατα αγοράσει σιρόπια από τη συγκεκριμένη επιχείρηση και έχει ξεκινήσει εκστρατεία για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

