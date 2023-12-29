Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε σήμερα το Κογκρέσο να «δράσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» μετά τους «μαζικούς βομβαρδισμούς» στην Ουκρανία, καθώς Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα πακέτο βοήθειας στο Κίεβο.

«Αν το Κογκρέσο δεν λάβει επείγουσα δράση το νέο έτος, δεν θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να στέλνουμε τα τόσο αναγκαία όπλα και συστήματα αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία για να προστατεύσει τον λαό της», προειδοποίησε ο Μπάιντεν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ το τελευταίο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί «μια θλιβερή υπενθύμιση στον κόσμο ότι, μετά από σχεδόν δύο χρόνια αυτού του καταστροφικού πολέμου, ο στόχος του Πούτιν παραμένει αμετάβλητος».

Τουλάχιστον 31 νεκροί από ρωσικούς πυραύλους στην ουκρανική επικράτεια

Η Ρωσία εξαπέλυσε ένα από τα μεγαλύτερα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στον πόλεμο με την Ουκρανία σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 αμάχους, τραυματίζοντας πάνω από 120 ανθρώπους και πλήττοντας πολυκατοικίες στο Κίεβο, στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας και ένα μαιευτήριο στο ανατολικό τμήμα, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν αφότου επλήγησαν μια αποθήκη, πολυκατοικίες και άλλα ακατοίκητα κτίρια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Ουκρανία προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες πως η Ρωσία μπορεί να δημιουργεί απόθεμα πυραύλων ώστε να εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα. Τον περασμένο χειμώνα, εκατομμύρια άνθρωποι βυθίστηκαν στο σκοτάδι όταν ρωσικοί βομβαρδισμοί σφυροκόπησαν το ενεργειακό δίκτυο.

«Είναι προφανές ότι με τα αποθέματα πυραύλων που το επιτιθέμενο κράτος διαθέτει, μπορεί και θα συνεχίσει να εξαπολύει τέτοιες επιθέσεις», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρούστεμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πληροφορίες για εκτεταμένες καταστροφές

Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας είπε πως ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 26, όμως αναφορές από διάφορες περιοχές δείχνουν πως τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν στη περιοχή Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είπε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, επλήγησαν επίσης πολιτικές υποδομές.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κεντρική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι πύραυλοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο, ένα σπίτι και ένα εξαώροφο κτίριο, ανέφερε ο κυβερνήτης.

Ο ίδιος δήλωσε πως από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά σε μια μαιευτική κλινική.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό, στην πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε κτίρια κατοικιών.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν επλήγη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη Λβιβ και 30 τραυματίστηκαν, είπε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Τρία σχολεία και ένα νηπιαγωγείο υπέστησαν ζημιές, είπε ο δήμαρχος.

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, μια πυραυλική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν μία αποθήκη, μια βιομηχανική εγκατάσταση, ιατρικές εγκαταστάσεις και μια αποθήκη μεταφορών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

