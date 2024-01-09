Από ένα τραγικό περιστατικό αμαυρώθηκε η κρουαζιέρα του Νεϊμάρ, ο οποίος επέλεξε για τρεις μέρες εν πλω να διασκεδάσει με φίλους του.



Ο YouTuber Κάρλος Καντρέβα πήδηξε από τον 15ο όροφο του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, έπειτα από καβγά με τη σύντροφό του, μοντέλο Βιτόρια Μπάρμπαρα Μομένσο, και πλέον θεωρείται νεκρός.

Το ζευγάρι διαπληκτίστηκε εξαιτίας της ζήλιας του 32χρονου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η σύντροφός του. «Όσο ήμουν στο μπάνιο, ο Κάρλος πήρε το κινητό μου. Δεν ήξερα καν ότι είχε τον κωδικό πρόσβασης. Είδε τις συνομιλίες μου με άλλους άνδρες και έστειλε στιγμιότυπα οθόνης σε φίλους του λέγοντας ότι σκεφτόταν να με σκοτώσει», δήλωσε αρχικά.



Στη συνέχεια σύμφωνα και πάλι με την σύντροφό του, ο Κάρλος απείλησε να πηδήξει στο νερό. «Αν και υπήρχαν άνθρωποι κοντά, κανείς δεν αντέδρασε. Ήταν κοντά στη σκάλα και δεν υπήρχε τρόπος να τρέξω πίσω του».



Οι αρμόδιες αρχές έκαναν πολλές προσπάθειες για την εύρεση του άντρα αλλά έπειτα από εφτά ημέρες αναζήτησης πλέον θεωρείται νεκρός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.