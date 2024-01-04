Ιμάμης δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη έξω από ισλαμικό τέμενος στη Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με αξιωματούχους, που φάνηκαν πάντως να αποκλείουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για έγκλημα ρατσιστικής ή τρομοκρατικής φύσης.

«Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής το κίνητρο αυτού του εγκλήματος», όμως «τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εδώ δεν υποδεικνύουν ενέργεια με κίνητρο ρατσιστικές προκαταλήψεις ή εγχώριας τρομοκρατίας, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο γενικός εισαγγελέας (σ.σ. αξίωμα συνώνυμο του πολιτειακού υπουργού Δικαιοσύνης) του Νιου Τζέρσι, ο Μάθιου Πλάτκιν.

Ο κ. Πλάτκιν και υφιστάμενός του στην κομητεία Έσεξ, ο Τεντ Στίβενς, ανέφεραν ότι ο ιμάμης Χασάν Σαρίφ, μορφή της τοπικής κοινωνίας στη Νούαρκ, χτυπήθηκε από σφαίρες μέσα στη μέση του δρόμου τα ξημερώματα χθες και υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο κ. Στίβενς επίσης φάνηκε να αποκλείει το σενάριο να επρόκειτο για «τρομοκρατική» ενέργεια, δηλαδή ενέργεια οπαδών της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής.

Αρχικά οι υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας του Νούαρκ ανέφεραν χθες το πρωί στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο ιμάμης τραυματίστηκε από σφαίρες μπροστά στο ισλαμικό τέμενος της βιομηχανικής και πολυπολιτισμικής πόλης δυτικά του Μανχάταν, στην άλλη όχθη του ποταμού Χάντσον.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που μετέδωσε ότι το θύμα υπέκυψε, επικαλούμενο πηγές του στην αστυνομία.

Ο Χασάν Σαρίφ εργαζόταν από το 2006 στην ασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου Λίμπερτι της Νούαρκ, διευκρίνισε σε μήνυμά της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (TSA).

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη αφού ενημερωθήκαμε πως απεβίωσε και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, στους φίλους του και στους συναδέλφους του», τόνισε.

Προτού γίνει γνωστός ο θάνατός του, ο Φιλ Μέρφι, ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρζι, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι και εβραίοι, διαβεβαίωσε «την κοινότητα των μουσουλμάνων και τους πιστούς όλων των θρησκειών πως θα γίνει το παν για την ασφάλειά τους».

Από την πλευρά του, το παράρτημα στο Νιου Τζέρζι του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) κάλεσε σε συγκέντρωση στο τέμενος της Νούαρκ για να «απαιτήσουμε οι δράστες της επίθεσης εναντίον του Χασάν Σαρίφ να παραδοθούν» στις αρχές.

Η ίδια οργάνωση παρότρυνε «όλα τα τεμένη να κρατήσουν ανοικτές τις πόρτες τους» αλλά να επαγρυπνούν, με δεδομένη «την πρόσφατη αύξηση της μισαλλοδοξίας και του σεκταρισμού εναντίον των μουσουλμάνων».

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη και περιοχές γύρω από αυτή (βορειοανατολικά), έχουν καταγραφτεί πολλές διαδηλώσεις, εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων και κάποια σποραδικά βίαια επεισόδια.

Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης, που αριθμεί 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, ζουν σχεδόν 2 εκατομμύρια αμερικανοί εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες άραβες και μουσουλμάνοι.

Η ισραηλιτική κοινότητα της Νέας Υόρκης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτήν του ίδιου του Ισραήλ.

Ο κ. Πλάτκιν αναγνώρισε πως με δεδομένες «τις διεθνείς εξελίξεις» και την άνοδο «των προκαταλήψεων εναντίον κοινοτήτων της πολιτείας μας, ειδικά των μουσουλμάνων», πολλοί στο Νιου Τζέρζι «αισθάνονται περισσότερο φόβο και ανησυχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.