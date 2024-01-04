Ο χάρτης της φωτιάς: Τα τέσσερα σημεία του απόλυτου ολέθρου 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η τράπουλα των εξελίξεων για τη Μέση Ανατολή έχει ανακατευτεί και πλέον μετράμε τέσσερα σημεία ανάφλεξης που το καθένα ξεχωριστά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία ευρύτερη και φονικότερη σύρραξη σε ακριβώς αυτό το σημείο του χάρτη.

Τελευταία και σημαντικη εξέλιξη στάθηκαν οι δίδυμες εκρήξεις στην περιοχή Κερμάν, νοτιοανατολικά στο Ιράν με τουλάχιστον 103 νεκρούς και περισσότερους από 188 τραυματίες. Κατά τους αναλυτές, δεν θα έβγαζε κανένα απολύτως νόημα εάν πίσω από το μακελειό κρύβεται το Ισραήλ. Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως ήδη είναι αρκετά «απασχολημένο».

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις μετά την εξόντωση του Σαλέχ αλ-Αρούρι στην καρδιά του Λιβάνου τρέχουν, επικίνδυνα. Μπορεί η Χαμάς να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με το Ισραήλ, ωστόσο όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν ποια θα είναι η αντίδραση της σιιτικής, υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη, Χεζμπολάχ που εδρεύει στη χώρα και μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί σε ανταλλαγή πυρών από απόσταση με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στη γραμμή των συνόρων που χωρίζουν τις δύο χώρες.

Από τον χάρτη της... φωτιάς δεν απουσιάζουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης -επίσης σύμμαχοι του Ιράν- οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα σημάδι πως πρόκειται να κάνουν πίσω και να σταματήσουν τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Και φυσικά υπάρχει και η Γάζα όπου το Ισραήλ υπόσχεται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του για πολλούς ακόμη μήνες, παρά το γεγονός ότι και ο Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, υπογράμμισε ότι «αν αυτή η τραγωδία δεν τελειώσει σύντομα, ολόκληρη η Μέση Ανατολή μπορεί να καταλήξει στις φλόγες» προσθέτοντας πως «η λύση πρέπει να επιβληθεί απ' έξω επειδή τα δύο μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ανήσυχη η Ουάσιγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν κρύβει την έντονη ανησυχία της για τον κίνδυνο ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί προσφέρει καμία αξιολόγηση για το ποιος ευθύνεται για την εξόντωση του νούμερο 2 της Χαμάς, Σάλεχ Αλ Αρούρι στην περιοχή της Βηρυτού ενώ, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την εν λόγω επιχείρηση.

Σε ό,τι αφορά στους ισχυρισμούς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από τις εκρήξεις στην Κερμάν, ο Μίλερ τους χαρακτήρισε «γελοίους» προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται, επίσης, το Ισραήλ, πίσω από αυτές.

Οργή στην Τεχεράνη

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί χαρακτήρισε τη χθεσινή επίθεση κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί, ανήμερα της τέταρτης επετείου του θανάτου του «άνανδρη και απεχθή ενέργεια» προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράστες (...) θα εντοπιστούν σύντομα και θα τιμωρηθούν». Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ υποσχέθηκε να δοθεί «σκληρή απάντηση» υπογραμμίζοντας ότι «οι διαβολικοί εγκληματίες και εχθροί του ιρανικού έθνους για ακόμη μια φορά προκάλεσαν καταστροφή και μετέτρεψαν σε μάρτυρες έναν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας».

Μήνυμα Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, χαρακτηρίζοντας κατάφωρη παραβίαση της ακεραιότητας του Λιβάνου την επίθεση σε συνοικία της Βηρυτού που προκάλεσε τον θάνατο του υπαρχηγού της Χαμας ξεκαθάρισε πως «εάν το Ισραήλ κάνει πόλεμο στο Λίβανο δεν θα υπάρχει όριο, ούτε κανόνες στην απάντηση της Χεζμπολάχ». Προσέθεσε δε ότι το Ισραήλ «θα το μετανιώσει» και επανέλαβε ότι εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα διεξαγωγής πολέμου κατά του Λιβάνου «η μάχη θα είναι δίχως όρια και δίχως κανόνες».

Αναφερόμενος δε και στις εκρήξεις στο Ιράν, ο Νασράλα είπε ότι «στοχοποιήθηκαν» αυτοί που απέδιδαν φόρο τιμής στον τάφο του στρατηγού Σουλεϊμανί ενώ, μίλησε και για τους Χούθι της Υεμένης επαινώντας τις ενέργειές τους στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τελεσίγραφο 12 χωρών

Τη στιγμή που πυκνώνουν οι πληροφορίες πως η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε σε πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιπες 11 χώρες -σύμμαχοί τους καλούν τους αντάρτες να σταματήσουν «αμέσως τις παράνομες επιθέσεις» τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν τις «συνέπειες» με την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα μέσα στην ημέρα.

