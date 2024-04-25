Τυνησία: Τα πτώματα 14 μεταναστών εντοπίστηκαν στις ακτές της νήσου Τζέρμπα

Τα πτώματα 14 μεταναστών έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στις ακτές της νήσου Τζέρμπα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Τυνησίας.

«Πτώματα άρχισαν να ξεβράζονται στις ακτές της νήσου Τζέρμπα την Παρασκευή. Έχουν βρεθεί δεκατέσσερα πτώματα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική», δήλωσε ο εισαγγελέας Φατί Μπακούς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας Αιγύπτιος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το διαβατήριο που βρέθηκε πάνω του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την Τρίτη, οι αρχές της Τυνησίας είχαν ανακοινώσει ότι ανοικτά των ακτών της πόλης Σφαξ η ακτοφυλακή είχε ανασύρει από το Σάββατο τα πτώματα άλλων 22 μεταναστών.

Η Τυνησία είναι, μαζί με τη Λιβύη, βασικό σημείο αναχώρησης για χιλιάδες μετανάστες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τις συγκρούσεις σε άλλα μέρη της Αφρικής και τη Μέση Ανατολή, με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, 2.498 άνθρωποι πνίγηκαν ή τα ίχνη τους χάθηκαν στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο πέρυσι, αριθμός αυξημένος κατά 75% σε σύγκριση με το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

