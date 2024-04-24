Για πρώτη φορά στις 25 Απριλίου όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Βενετία χωρίς να διανυκτερεύσουν θα πρέπει πλέον να πληρώσουν ένα μικρό τέλος της τάξεως των 5 ευρώ.Η ιδέα δεν είναι καινούργια, και η εφαρμογή της έχει αναβληθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. «Είναι μια πολύ ωραία ιδέα αλλά δεν φαίνεται να είναι καλά μελετημένη», λέει η Σουζάνε Κουντς-Σαπονάρο, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια ως ξεναγός στη Βενετία.

Το μέτρο αυτό όμως προβλέπει και πάρα πολλές εξαιρέσεις. Για παράδειγμα εξαιρούνται οι κάτοικοι ολόκληρης της περιοχής του Βένετο. Επίσης πώς μπορεί να ελεγχθούν οι ημερήσιοι ταξιδιώτες και να διαπιστωθεί εάν έχουν κατεβάσει έναν κωδικό QR που απαιτείται. Σύμφωνα με τον δήμο επιθεωρητές θα κυκλοφορούν και θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα όποιος δεν έχει καταβάλει το τέλος κινδυνεύει με πρόστιμο έως 300 ευρώ.

Να παραμείνει η πόλη ανοιχτή στον κόσμο

Αυτό που η ξεναγός θεωρεί ιδιαίτερα προβληματικό είναι ότι η συγκεκριμένη εισφορά δεν πρόκειται να περιορίσει άμεσα τον αριθμό των επισκεπτών. Κατά μέσο όρο περίπου 80.000 άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τη Βενετία. Εκτιμάται ότι οι 70.000 θέλουν απλά να περάσουν μόνο λίγες ώρες εκεί. Έχει αποδειχθεί ότι ξοδεύουν σχετικά λίγα χρήματα, αλλά συμβάλλουν σημαντικά σε μια ασφυκτική εικόνα της πόλης από τον τουρισμό.

Στόχος του δήμου είναι να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών που θέλουν να διανυκτερεύσουν λέει η επικεφαλής του Τμήματος Τουρισμού Σιμόνε Βεντουρίνι και για τον λόγο αυτό λέει πως κανείς πρέπει να απολαύσει τη Βενετία και δεν μπορεί να την εξαντλήσει σε λίγες μόνο ώρες.

Ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουκνάρο από την άλλη πλευρά μιλώντας στην εφημερίδα Corriere della Sera δήλωσε ότι η πόλη θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή στον κόσμο και ότι δεν πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο για ημερήσιους επισκέπτες. Το τέλος μπορεί να έχει ένα ψυχολογικό αποτρεπτικό χαρακτήρα, πιστεύει. «Η πόλη πρέπει να είναι ανθρώπινη τόσο για εκείνους που ζουν σε αυτήν όσο και για εκείνους που την επισκέπτονται», τονίζει ο δήμαρχος της Βενετίας. Πριν από την πανδημία, πέντε εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονταν την πόλη κάθε χρόνο και φέτος αναμένονται παρόμοια νούμερα.

Μικρότερες ομάδες για ξεναγήσεις

Οι τουρίστες όμως δεν δείχνουν πάντα τον απαιτούμενο σεβασμό και έτσι ο δήμος έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες. Απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, να κάθεσαι σε γέφυρες και σκάλες, να βουτάς στα κανάλια, να περπατάς στην πόλη με μαγιό, να ταΐζεις τα περιστέρια ή να πετάς σκουπίδια στο έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα έως και 500 ευρώ. Κανείς δεν ξέρει όμως ακριβώς εάν και πότε καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα οι τουρίστες.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κύριος στόχος του δήμου να συγκεντρώσει χρήματα με τα πρόστιμα στους τουρίστες. Το ειδικό τέλος εισόδου αναμένεται να αποφέρει περίπου 700.000 ευρώ στα ταμεία της πόλης τον πρώτο χρόνο. Τα χρήματα θα διατεθούν για τον καθαρισμό των δρόμων και τη βελτίωση της τουριστικής προσφοράς

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι νέοι κανόνες για τις ξεναγήσεις στην πόλη θα ισχύουν πλέον από την 1η Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, το μέγεθος των ομάδων θα περιορίζεται στα 25 άτομα. Η έμπειρη ξεναγός πιστεύει ότι οι ομάδες θα πρέπει να είναι 20 άτομα. Η ίδια εργάζεται κυρίως με μικρότερες ομάδες. «Ο τουρισμός είναι φυσικά σημαντικός για τη Βενετία, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εδώ στην πόλη δεν θα πρέπει να υποφέρουν από τον υπερτουρισμό», τονίζει.

Πηγή: DW - Μαρία Ρηγούτσου

