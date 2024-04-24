Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την επιστροφή 16 παιδιών που είχαν μεταφερθεί δια της βίας στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι 16 παιδιά από την Ουκρανία που είχαν μεταφερθεί δια της βίας στη Ρωσία μπόρεσαν να ξαναβρούν την οικογένειά τους. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μια ανταλλαγή μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου αναφέροντας έναν μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων.

"Μια ομάδα 16 Ουκρανόπουλων και οι συγγενείς τους βρίσκονται τώρα στο Κατάρ για ιατρική περίθαλψη, ψυχική και κοινωνική φροντίδα. Όλα τους είχαν μεταφερθεί δια της βίας στη Ρωσία, αλλά χάρη στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, φίλης χώρας, απελευθερώθηκαν και μπόρεσαν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους", δήλωσε.

Νωρίτερα, η Μόσχα είχε κάνει λόγο για μια ανταλλαγή 48 παιδιών, εκ των οποίων 29 επρόκειτο να επιστρέψουν στην Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

