Τυφώνας Μπάβι: Ταϊβάν και Ιαπωνία σε κατάσταση συναγερμού πριν από το σφοδρό χτύπημα

Η Ταϊβάν βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της προσέγγισης του τυφώνα Μπάβι (Bavi), ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες ως ένα από τα ισχυρότερα τροπικά συστήματα που έχουν απειλήσει την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Μετά το καταστροφικό πέρασμά του από το Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες, ο τυφώνας κατευθύνεται προς τη βορειοανατολική Ταϊβάν, πριν συνεχίσει την πορεία του προς τις ανατολικές ακτές της Κίνας, ενώ σοβαρές επιπτώσεις αναμένονται και στα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA), οι πιο δύσκολες ώρες αναμένονται από την Παρασκευή έως και το Σάββατο, όταν το εξωτερικό τείχος του ματιού του τυφώνα θα περάσει πολύ κοντά από τη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και εξαιρετικά επικίνδυνο κυματισμό.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός της Ταϊβάν

Οι αρχές έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα πολιτικής προστασίας. Στην Ταϊπέι και σε άλλες πόλεις έχουν τοποθετηθεί χιλιάδες σακιά άμμου σε περιοχές που αντιμετωπίζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ τα αλιευτικά σκάφη έχουν επιστρέψει στα λιμάνια και έχουν ασφαλιστεί.

Παράλληλα, περίπου 29.000 στρατιώτες έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για πιθανές επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης ζημιών, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι σε ορεινές περιοχές της κομητείας Χουαλιέν έχουν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά λόγω του αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ταϊβάν ενδέχεται να καταγραφούν βροχοπτώσεις που θα πλησιάσουν ακόμη και το ένα μέτρο, καθώς ο τυφώνας παραμένει ιδιαίτερα εκτεταμένος, με διάμετρο που προσεγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Ματαιώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και ισχυρός κυματισμός

Οι μετακινήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά. Δεκάδες πτήσεις ακυρώνονται ή τροποποιούνται, ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα απομακρυσμένα νησιά έχουν ανασταλεί, ενώ δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί και παραθαλάσσιες περιοχές κλείνουν προληπτικά. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις ακτές, καθώς αναμένονται ιδιαίτερα υψηλά κύματα και επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα.

Σε αρκετές πόλεις της βόρειας και ανατολικής Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊπέι, έχουν ήδη ανακοινωθεί αναστολές λειτουργίας σχολείων, δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων για την Παρασκευή, ώστε να περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Συναγερμός και στα νησιά της Ιαπωνίας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και οι νοτιοδυτικές επαρχίες της Ιαπωνίας, κυρίως στα νησιά Ριουκίου, όπως το Ισιγκάκι και η Οκινάουα.

Τοπικές αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο κατολισθήσεων, αιφνίδιων πλημμυρών και υπερχείλισης ποταμών, ενώ σχολεία και επιχειρήσεις παραμένουν κλειστά σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, δεκάδες αεροπορικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, οι ψαράδες έχουν αποσύρει τα σκάφη τους σε ασφαλή λιμάνια και οι αγρότες έσπευσαν να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή ευπαθών καλλιεργειών, όπως οι ανανάδες, πριν από την άφιξη του τυφώνα.

Επόμενος στόχος η ανατολική Κίνα

Μετά το πέρασμά του από την Ταϊβάν και τα νότια ιαπωνικά νησιά, ο Μπάβι αναμένεται να κινηθεί προς την επαρχία Φουτζιάν της ανατολικής Κίνας το Σαββατοκύριακο.

Η κινεζική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή, καθώς πολλές περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πρόσφατου τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες πλημμύρες. Οι αρχές φοβούνται ότι η διαδοχή δύο τόσο ισχυρών τροπικών συστημάτων μέσα σε λίγες ημέρες θα επιβαρύνει περαιτέρω τις πληγείσες περιοχές και τις υποδομές τους.

Πηγή: skai.gr

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