Θερινό σινεμά στον ΣΚΑΪ: Οι ταινίες από 3 έως 7 Αυγούστου

Τα βράδια του καλοκαιριού στον ΣΚΑΪ φέρνουν στις οθόνες μας αγαπημένες ταινίες δράσης, οσκαρικές επιτυχίες και κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό το καλοκαίρι, ο ΣΚΑΪ φέρνει το σινεμά, όπου και αν βρισκόμαστε.

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 21.00, η «Επίθεση στο σταθμό 13» (2005) μας μεταφέρει στο Ντιτρόιτ και ανεβάζει την ένταση το συναρπαστικό σενάριο των Τζον Κάρπεντερ και Τζέιμς Ντεμόνακο, με τους Ίθαν Χοκ, Λόρενς Φίσμπερν και Γκάμπριελ Μπερν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο αστυνομικός σταθμός 13, ένας από τους παλαιότερους σταθμούς στην περιφέρεια της πόλης, πρόκειται σύντομα να κλείσει. Και ενώ όσοι έχουν μείνει στο σταθμό περιμένουν να υποδεχτούν το νέο έτος, δύο μασκοφόροι εισβάλλουν αλλάζοντας τα δεδομένα. Φυλακισμένοι και αστυνομικοί μπλέκονται σε μια βίαιη σύγκρουση και εκτός από σφαίρες, ανταλλάσσουν και ρόλους. Η βία ξεσπά στο Σταθμό 13 και οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο καλό και το κακό μπερδεύονται επικίνδυνα.

Στις 23.15, θα μεταδοθεί η υποψήφια για εννέα και βραβευμένη με δύο Όσκαρ περιπέτεια «APOLLO 13» (1995). Ο Ρον Χάουαρντ σκηνοθετεί τον Τομ Χανκς, τον Μπιλ Πάξτον και τον Κέβιν Μπέικον σε μία διαστημική αποστολή. Το 1970, η Αμερική έχει ήδη επιτύχει τον στόχο της να φτάσει στη Σελήνη, κι έτσι το ενδιαφέρον του κόσμου για τις διαστημικές αποστολές έχει αρχίσει να φθίνει. Λόγω περικοπών στο διαστημικό πρόγραμμα της NASA, οι αστροναύτες Λόβελ, Χέιζ και Σουίγκερτ, που ήταν προγραμματισμένοι να πετάξουν με το Απόλλων 14, καλούνται να επανδρώσουν την αποστολή 13. Αυτό που δεν φαντάζονται είναι πρόκειται να ξεκινήσουν για το πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο ταξίδι της ζωής τους.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21.00, οι μηχανές βρυχώνται και το πόδι κολλάει στο γκάζι στο «Οι Μαχητές των δρόμων 8» (2017). Σε ένα all stars cast, οι Βιν Ντίζελ, Τζέισον Στέιθαμ, Ντουέιν Τζόνσον, Μικέλε Ροντρίγκεζ, Σαρλίζ Θερόν, Κερτ Ράσελ και Λουκ Έβανς ζούνε στα άκρα. Μετά τον γάμο του Ντομ και της Λέτι και την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Μπράιαν και της Μία, η παρέα των Μαχητών προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Όταν, όμως, μια μυστηριώδης γυναίκα σαγηνεύει τον Ντομ και τον παρασύρει στον κόσμο του εγκλήματος, εκείνος προδίδει τα κοντινά του πρόσωπα. Η «οικογένεια» διαλύεται και η ομάδα μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Το βραβευμένο με Όσκαρ «Κορίτσι από τη Δανία» (2015) έρχεται στις οθόνες μας στις 23.45. Ο Τομ Χούπερ σκηνοθετεί τον Έντι Ρέντμεϊν και την Αλίσια Βικάντερ σε μία ιστορία που τοποθετείται στη δεκαετία του 1920. Ο Δανός καλλιτέχνης Άιναρ Βέγκενερ ζει στην Κοπεγχάγη με τη ζωγράφο σύζυγό του. Συχνά ποζάρει για τους πίνακές της φορώντας γυναικεία ρούχα και κάποια στιγμή νιώθει να τον κατακλύζει μια πρωτοφανής επιθυμία: να γίνει γυναίκα. Μετά από μια σειρά πρωτοποριακών για την εποχή χειρουργικών επεμβάσεων, ο Άιναρ Βέγκενερ θα καταφέρει να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα και θα γίνει η Λίλι Έλμπε.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21.00, στους τηλεοπτικούς αιθέρες ανοίγει τα φτερά του «Ο αετός της αυτοκρατορίας» (2011). Η ταινία δράσης μας μεταφέρει στη Βρετανία του 2ου αι. μ. Χ. όπου ο νεαρός εκατόνταρχος Μάρκους Ακίλα (Τσάνινγκ Τέιτουμ) μόλις έχει φτάσει στη Βρετανία για να υπερασπιστεί το οχυρό ενάντια στους Κέλτες. Όταν, λόγω τραυματισμού, απαλλάσσεται από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, αποφασίζει να ξεκινήσει ένα ταξίδι στον Βορρά, για να βρει τον Αετό της Ενάτης, το θρυλικό χρυσό λάβαρο που χάθηκε πριν από 15 χρόνια, όταν ο πατέρας του οδήγησε την 9η Λεγεώνα στη Σκοτία. Μαζί του παίρνει τον σκλάβο του Έσκα (Τζέιμι Μπελ), έναν Κέλτη του οποίου τη ζωή έσωσε σ’ έναν αγώνα μονομάχων.

Μία κλασική ταινία δράσης του 1993 με τίτλο «Δύσκολος στόχος» παίρνει τη σκυτάλη στις 23.15. Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ συναντά στην οθόνη τους Λανς Χένρικσεν και Γιάνσι Μπάτλερ. Ένας διεφθαρμένος πρώην στρατιωτικός διοργανώνει κυνηγετικούς αγώνες για εκκεντρικούς μεγιστάνες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν έως και μισό εκατομμύριο δολάρια για την ευκαιρία να καταδιώξουν και να σκοτώσουν ανθρώπους. Η κόρη ενός από τα «θηράματα» που σκοτώθηκε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ψάχνει μάταια τον πατέρα της. Στην προσπάθειά της γνωρίζεται με τον Τσανς Μπουντρό, έναν νεαρό ναύτη που αποφασίζει να τη βοηθήσει στις έρευνές της.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 21.00, ο «Ουρανοξύστης» (2018) φέρνει στις οθόνες μας τους Ντουέιν Τζόνσον, Νεβ Κάμπελ και Τσιν Χαν σε μία συναρπαστική περιπέτεια. Ο πρώην πράκτορας του FBI και βετεράνος πολέμου Γουίλ Φορντ πλέον εργάζεται σε μια εταιρεία security που αναλαμβάνει τη φύλαξη ουρανοξυστών. Σε μια αποστολή του στην Κίνα θα αναλάβει τη φύλαξη του ψηλότερου και ασφαλέστερου κτιρίου της χώρας, στο οποίο όμως θα ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά και θα κατηγορηθεί αυτός ως υπεύθυνος. Καταζητούμενος πλέον, ο Γουίλ θα πρέπει να βρει τους πραγματικούς υπεύθυνους, ώστε να καθαρίσει το όνομά του και παράλληλα να σώσει την οικογένειά του, που έχει παγιδευτεί στο φλεγόμενο κτίριο.

Η δράση συνεχίζεται στις 23.00 με την ταινία «Ο υποκινητής» (2006) σε σκηνοθεσία Σπάικ Λι. Ένας επιτυχημένος αστυνομικός, ο ντετέκτιβ Κιθ Φρέιζιερ (Ντένζελ Ουάσινγκτον), έρχεται αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη υπόθεση της καριέρας του, όταν ο ληστής τραπεζών Ντάλτον Ράσελ (Κλάιβ Όουεν) οργανώνει την τέλεια ληστεία και μάλιστα με δεκάδες ομήρους. Όσο ο Φρέιζιερ και ο Ράσελ παίζουν τη γάτα με το ποντίκι αλλάζοντας διαρκώς ρόλους, θα μπει στη μέση η Μάντλιν (Τζόντι Φόστερ), μία πανίσχυρη μεσίτρια με υψηλές διασυνδέσεις, που θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο ασταθή. Ίσως, τελικά, το πιο πολύτιμο πράγμα σε αυτή την τράπεζα να μην είναι το χρηματοκιβώτιό της…

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 21.00, αναλαμβάνει δράση «Ο τελευταίος κυνηγός μαγισσών» (2015). Σε αυτή τη φανταστική ταινία δράσης ανακαλύπτουμε πως ο σύγχρονος κόσμος έχει πολλά μυστικά, αλλά το πιο εντυπωσιακό όλων είναι το ότι μέσα του ζουν μοχθηρές μάγισσες που θέλουν να εξαπολύσουν τον Μαύρο Θάνατο στην ανθρωπότητα. Στρατιές κυνηγών μαγισσών πολεμούν αυτόν τον εχθρό εδώ και αιώνες. Ανάμεσά τους είναι ο γενναίος πολεμιστής Κόλντερ (Βιν Ντίζελ), που κατάφερε να εξοντώσει την παντοδύναμη Βασίλισσα των Μαγισσών και τους ακολούθους της. Σήμερα, ο Κόλντερ είναι ο μόνος κυνηγός μαγισσών που έχει απομείνει, όμως αυτό που δεν ξέρει είναι ότι η Βασίλισσα έχει αναστηθεί και ζητά εκδίκηση.

Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση έρχεται στις 23.00, η ταινία «Sympathy for the Devil» (2023) και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος (Νίκολας Κέιτζ) βρίσκεται καθ' οδόν προς το νοσοκομείο όπου η σύζυγός του πρόκειται να γεννήσει το δεύτερο παιδί τους. Φτάνοντας στο γκαράζ του νοσοκομείου, ο οδηγός παρκάρει και μαζεύει τα πράγματά του για να βγει από το αυτοκίνητο, όταν ξαφνικά ένας μυστηριώδης άγνωστος (Τζόελ Κίναμαν) μπαίνει με τη βία στο πίσω κάθισμα, τον σημαδεύει με ένα όπλο και του λέει: «Οδήγησε». Καθώς κινούνται μέσα στην πόλη, ο άγνωστος αποκαλύπτει ολοένα και πιο ανησυχητικές πλευρές της προσωπικότητάς του, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Η κατάσταση κλιμακώνεται σε ένα επικίνδυνο ψυχολογικό παιχνίδι ελέγχου, όπου ο οδηγός προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι πραγματικά ο επιβάτης του και τι θέλει από εκείνον.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.