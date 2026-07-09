Γερμανία: Ευθύνη στις εταιρείες ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών για ατυχήματα

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς ευθύνης για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια προωθεί η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο να διευκολύνει τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων να λαμβάνουν αποζημίωση.

Το νέο νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, εξομοιώνει σε μεγάλο βαθμό τη νομική αντιμετώπιση των ηλεκτρικών πατινιών με εκείνη των αυτοκινήτων, καθιστώντας υπεύθυνες και τις εταιρείες εκμίσθωσης, όπως η Lime και η Bolt.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης συνασπισμού κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς έχει ήδη λάβει θετικές αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση ηλεκτρικών πατινιών αυξάνεται διαρκώς, όπως και τα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται.

Οι εταιρείες θα αναλαμβάνουν την ευθύνη

«Όσοι αποκομίζουν κέρδη από την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών πρέπει να αναλαμβάνουν και την ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται από αυτά», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, μία από τις εισηγήτριες του νομοσχεδίου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία της Πέμπτης.

Παράλληλα, οι οδηγοί των πατινιών θα εξακολουθούν να φέρουν συνυπευθυνότητα για κάθε ατύχημα που προκαλούν, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς που εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν νόμιμα στους γερμανικούς δρόμους από το 2019 και επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω.

Στο στόχαστρο και τα πατίνια που εγκαταλείπονται στα πεζοδρόμια

Η νέα νομοθεσία δεν αφορά άλλα ενοικιαζόμενα μέσα μικροκινητικότητας, όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Αντίθετα, επεκτείνει την ευθύνη των εταιρειών και στις περιπτώσεις όπου ηλεκτρικά πατίνια έχουν εγκαταλειφθεί αντικανονικά σε πεζοδρόμια ή πεζόδρομους, δημιουργώντας κινδύνους για τους πεζούς.

Το πρόβλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις σε πολλές γερμανικές πόλεις, όπου οι τοπικές αρχές και οι εταιρείες δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να βελτιώσουν τη διαχείριση του στόλου τους.

Ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια, από 5.535 το 2021 σε σχεδόν 12.000 το 2024. Τα περιστατικά αυτά αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 4% όλων των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα στη χώρα.

Το 2024 έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι σε ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, όλοι οδηγοί των οχημάτων. Επιπλέον, περίπου 1.500 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ σχεδόν 11.400 υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου δείχνουν επίσης ότι οι χρήστες ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών είναι κατά κανόνα νεότεροι και λιγότερο έμπειροι από όσους διαθέτουν δικό τους όχημα, ενώ εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κινούνται παράνομα πάνω σε πεζοδρόμια.

Παράλληλα, ο αριθμός των πεζών και άλλων χρηστών του δρόμου που τραυματίστηκαν από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκε από περίπου 1.150 το 2020 σε σχεδόν 5.000 το 2023.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη κεντρικά καταγεγραμμένα στοιχεία για τα ατυχήματα που προκαλούνται αποκλειστικά από λανθασμένα σταθμευμένα πατίνια.

Ευκολότερη η διεκδίκηση αποζημίωσης

Σήμερα, όποιος τραυματίζεται από ηλεκτρικό πατίνι πρέπει να αποδείξει ότι υπεύθυνος είναι ο οδηγός του οχήματος, κάτι που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι χρήστες δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν. Η διαδικασία είναι ακόμη πιο περίπλοκη όταν το ατύχημα προκαλείται από πατίνι που έχει εγκαταλειφθεί σε δημόσιο χώρο.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τα θύματα θα μπορούν να στρέφονται απευθείας κατά της εταιρείας εκμίσθωσης και να διεκδικούν αποζημίωση χωρίς να απαιτείται πρώτα ο εντοπισμός του οδηγού.

«Τα δικαιώματα των περαστικών που θίγονται ενισχύονται απέναντι στις εταιρείες εκμετάλλευσης. Δεν θα αναγκάζονται πλέον να επωμίζονται μόνοι τους το κόστος», δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο MDR η Beate Saupe, εκπρόσωπος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών του κρατιδίου της Σαξονίας.



Πηγή: skai.gr

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