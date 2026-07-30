Η CHANGAN κατακτά την υψηλότερη θέση της μέχρι σήμερα στην κατάταξη 2026 KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50

Η CHANGAN σημειώνει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή της πορεία, καθώς συμπεριλήφθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη 2026 KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50, κατακτώντας μάλιστα την υψηλότερη θέση που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα.

Η KANTAR BRANDZ™ αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης της αξίας και της δυναμικής των εμπορικών σημάτων. Η ετήσια κατάταξη Chinese Global Brand Builders Top 50, που καταρτίζεται από την Kantar, κορυφαίο οργανισμό στους τομείς της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης καταναλωτικής συμπεριφοράς, αξιολογεί τις κινεζικές μάρκες με τη μεγαλύτερη επιτυχία στις διεθνείς αγορές. Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο στην οικονομική τους απόδοση όσο και στην αντίληψη εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως, εξετάζοντας δείκτες όπως η αναγνωρισιμότητα, η εμπιστοσύνη, η προτίμηση και η συνολική αξία του brand.

Η νέα αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση της CHANGAN στην καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες τεχνολογίες και τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οδηγών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη υλοποίηση της διεθνούς στρατηγικής Vast Ocean Plan, μέσω της οποίας η εταιρεία επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της σε περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές.

Με ιστορία που ξεπερνά τα 160 χρόνια και περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η CHANGAN εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους ομίλους κινητικότητας. Μέσα από τις μάρκες CHANGAN, DEEPAL, AVATR και NEVO, επενδύει δυναμικά στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, την τεχνητή νοημοσύνη, τη συνδεσιμότητα και την έξυπνη κινητικότητα, διαμορφώνοντας το μέλλον της αυτοκίνησης.

Στην Ελλάδα, η CHANGAN εκπροσωπείται από την Autohellas, έχοντας ήδη παρουσιάσει τα νέα DEEPAL S07 και DEEPAL S05, δύο μοντέλα που εκφράζουν τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία και την προηγμένη τεχνολογική ταυτότητα της μάρκας.

Η νέα διάκριση στην 2026 KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50 επιβεβαιώνει ότι η CHANGAN συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πλέον αναγνωρίσιμα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα κινεζικά brands διεθνώς, συνεχίζοντας με συνέπεια την πορεία της προς ένα πιο έξυπνο, βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον στην παγκόσμια αυτοκίνηση.



Πηγή: skai.gr

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