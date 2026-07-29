Οινόη: Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων – Βρέθηκε οπλοστάσιο με 32 όπλα και χιλιάδες φυσίγγια

Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Οινόης, στη Δυτική Αττική, οδήγησε στη σύλληψη ενός 56χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε μετατρέψει την κατοικία του σε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς, ενώ στο εσωτερικό της εντοπίστηκε και μεγάλος αριθμός όπλων, πυρομαχικών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας – Ειδυλλίας προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση εννέα σκύλων, τεσσάρων κουταβιών και ενός αλόγου, τα οποία διαβιούσαν υπό ακατάλληλες συνθήκες, ενώ κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 32 όπλα, 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου, πέντε σπαθιά, επτά διόπτρες και δύο τσεκούρια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 27ης Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας – Ειδυλλίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς, καθώς και του νόμου περί όπλων.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για τη λειτουργία παράνομου εκτροφείου ζώων συντροφιάς σε κατοικία της περιοχής. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον προαύλιο χώρο εννέα σκύλους, τέσσερα κουτάβια και ένα άλογο να ζουν σε συνθήκες που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας.

Αμέσως ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, τα οποία παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να λάβουν την απαραίτητη προστασία και φροντίδα.



Η Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πρωινές ώρες της 27-7-2026, στην περιοχή της Οινόης, 56χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με οικία στην περιοχή της Οινόης, όπου λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας σε προαύλιο χώρο εντοπίστηκαν -9- σκύλοι, -4- κουτάβια και άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.

Επιπλέον, εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-32- όπλα (πιστόλια, καραμπίνες, αεροβόλα),

-5- σπαθιά,

-18- μαχαίρια,

-3- σουγιάδες,

-2- τσεκούρια,

μπαλτάς,

-3- γεμιστήρες,

-7- διόπτρες,

-2- λέιζερ,

-7.477- φυσίγγια πυροβόλων όπλων και

-2.700- σφαιρίδια αεροβόλου όπλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.»

Πηγή: skai.gr

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