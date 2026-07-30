Φωτιά στη Βοιωτία: Υπό έλεγχο το μέτωπο στη Στεφάνη Τανάγρας

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 51 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Τανάγρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Πηγή: skai.gr

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