Κρήτη: 2 άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Τραγικές διαστάσεις παίρνει η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή του νότιου Ρεθύμνου της Κρήτης καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Πρόκειται για εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημα τους.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση και πλέον καίει ανεξέλεγκτα μεγάλη έκταση στο νησί.

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Παραλία Ρεθύμνου, επίσης στους κατοίκους από τις περιοχές Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με περισσότερους από 150 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου δήμων του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του γειτονικού Δήμου Φαιστού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν, δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης με αποτέλεσμα τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να συνδράμουν επιτυχώς στην κατάσβεση της πύρινης λαίλαπας.

Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στο περιθώριο της τραγικής αυτής εξέλιξης η Πυροσβεστική εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη θλίψη της για τον χαμό των δύο πυροσβεστών, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της.

Η ανακοίνωση αναλυτικά

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.