Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο είχε ναυλωθεί από την εταιρεία Atlantis Events για μια κρουαζιέρα με κυρίως LGBTQ+ επιβάτες, αποκλείστηκε και από την Αίγυπτο, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της Τουρκίας να του επιτρέψει να προσεγγίσει λιμάνι και πλέον κατευθύνεται στα Χανιά.

Οι περίπου 2.000 επιβάτες, ανάμεσά τους και η βραβευμένη με Tony ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ, Patti LuPone, ενημερώθηκαν το πρωί της Πέμπτης με επιστολή που βρήκαν στις καμπίνες τους ότι οι αιγυπτιακές αρχές είχαν απαγορεύσει την είσοδο του πλοίου στα αιγυπτιακά ύδατα. Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη στάση στην Αλεξάνδρεια και οι διοργανωτές αναζητούσαν εναλλακτικό προορισμό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, Ριτς Κάμπελ, ανέφερε ότι η απόφαση προκάλεσε έκπληξη, καθώς η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει το ίδιο δρομολόγιο και την προηγούμενη χρονιά χωρίς κανένα πρόβλημα. Τόνισε επίσης ότι τόσο η Atlantis όσο και η Virgin Voyages κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια.

Η αλλαγή αυτή ήρθε μετά την ήδη αναγκαστική τροποποίηση του ταξιδιού, όταν η Τουρκία απαγόρευσε στο πλοίο να επισκεφθεί λιμάνι της. Οι τουρκικές αρχές είχαν δηλώσει δημόσια ότι η κρουαζιέρα ήταν ναυλωμένη από ομάδες των οποίων η συμπεριφορά «δεν συνάδει με τη δομή της κοινωνίας και τις ηθικές αξίες» της χώρας, προσθέτοντας ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο επιβάτης Randy Slovacek έγραψε ότι, στα 36 χρόνια λειτουργίας της Atlantis Events, ήταν η πρώτη φορά που ένα πλοίο της εταιρείας αποκλείστηκε από λιμάνι και μάλιστα αυτό συνέβη δύο φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους και θα επιλέξουν να στηρίξουν οικονομικά άλλους προορισμούς.

Ο Kyle Olsen, ιδιοκτήτης της LGBTQ+ ταξιδιωτικής εταιρείας Hermes Holidays, εξέφρασε την ανησυχία ότι η απόφαση της Τουρκίας ενδέχεται να ενθαρρύνει και άλλες χώρες να αποκλείσουν παρόμοιες κρουαζιέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις των κυβερνήσεων δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των πολιτών, σημειώνοντας ότι τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αίγυπτο οι ταξιδιώτες είχαν στο παρελθόν θετικές εμπειρίες από τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον Olsen, πολλοί επιβάτες είχαν προγραμματίσει ιδιωτικές εκδρομές στις Πυραμίδες και στα μουσεία της Αιγύπτου, πληρώνοντας σημαντικά ποσά, και η ακύρωση της επίσκεψης την τελευταία στιγμή προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση.

Η Patti LuPone είχε εκφράσει δημόσια την αγανάκτησή της μέσω Instagram μετά την απόφαση της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός ότι ένα πλοίο γεμάτο κυρίως με ομοφυλόφιλους άνδρες αποκλείστηκε λόγω του ποιοι ήταν οι επιβάτες του, ενώ δήλωσε ότι θα συνέχιζε κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της για τους ταξιδιώτες.

Πηγή: skai.gr

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