Μια σημαντική ελληνο-κινεζική συνάντηση προοπτικής πραγματοποιήθηκε στο Ε.Β.Ε.Π. Στόχος της επίσκεψης, όπως ανακοινώθηκε, ήταν η περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς και η επιβεβαίωση της στερεής φιλίας που συνδέει τους δύο λαούς.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης και ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του Επιμελητηρίου, Γιώργος Ξηραδάκης, υποδέχθηκαν θερμά την εξαμελή αποστολή αξιωματούχων και εκπροσώπων της πολιτικής και οικονομικής ζωής της στρατηγικής σημασίας περιοχής Τσινγκπού με επικεφαλής τον Zhang Yan, Περιφερειάρχη της Qingpu. Στο πλαίσιο της κομβικής αυτής επαφής, την αποστολή συνόδευσαν ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. QuShengbin με τους συνεργάτες του Δέσποινα Γκικάκη και Κων/νο Μιχαλόπουλο.

Ο κ. Κορκίδης ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και την ευκαιρία ανάπτυξης του διαλόγου γύρω από την ελληνοκινεζική συνεργασία. Από την πλευρά του, ο κ. Ξηραδάκης, έδωσε έμφαση στη διαχρονικότητα και την ουσία αυτών των επαφών.

Στο ίδιο κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, και αναδεικνύοντας τα κίνητρα της επίσκεψης, ο επικεφαλής της κινεζικής αποστολής, κ. Zhang Yan εξήγησε ότι πέρα από τις μεγάλες οικονομικές και εμπορικές προοπτικές, είναι η ίδια η ελληνική κουλτούρα που ασκεί τεράστια γοητεία στους συμπατριώτες του.

Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής παρουσίασαν ένα αναλυτικό αφιέρωμα στην περιοχή της Qingpu η οποία συνδυάζει μοναδική φυσική ομορφιά με τεράστια βιομηχανική και εμπορική ισχύ, αποτελώντας ένα από τα πιο δυναμικά οικονομικά κέντρα της Σαγκάης. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε μια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση με τα μέλη του ΕΒΕΠ. Ανάμεσά τους, οι κκ. Μανόλης Χριστόπουλος και Γιάννης Παρασκευάκος που μετέφεραν την εμπειρία τους στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων. Παράλληλα, εκπροσωπώντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών, αλλά και τη νεότερη γενιά, ο κ. Μάνος Κοττάκης εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους στη ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία υπόσχεση ότι η παραδοσιακή αυτή φιλία να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στην πράξη, οδηγώντας την εμπορική και οικονομική σχέση των δύο περιοχών σε ένα νέο, ακόμη πιο δημιουργικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

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