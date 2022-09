Εικόνες Αποκάλυψης στη Φλόριντα από τον τυφώνα Ίαν: Φόβοι για «ιστορικό αριθμό νεκρών», αγωνία για χιλιάδες παγιδευμένους

Εντείνεται η ανησυχία ότι ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων λόγω της επέλασης του τυφώνα Ίαν στη Φλόριντα ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές από τις τοπικές αρχές για τουλάχιστον 13 νεκρούς σε κομητείες της πολιτείας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποιεί ότι ο Ίαν είναι ίσως ο φονικότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Φλόριντα.

Οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 έγιναν χιλιάδες τηλεφωνήματα από εγκλωβισμένους οι οποίοι ανέφεραν ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Ήδη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πάνω από 500 άνθρωποι έχουν διασωθεί, αρκετοί εκ των οποίων έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα σερίφης του Fort Myers εκτίμησε ότι οι νεκροί ίσως ανέλθουν σε εκατοντάδες καθώς «υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν» και δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για τις απώλειες

