Οι δύο από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο προωθούν ιδέες αντιμετώπισης του μεγάλου ζητήματος των αστέγων προτείνοντας τη μετατροπή των εγκαταστάσεων διοίκησης του Twitter σε ένα καταφύγιο αστέγων.

Ο ιδρυτής της Amazon.com Inc Τζεφ Μπέζος υποστήριξε χθες, Κυριακή, την ιδέα αυτή, την οποία έθεσε αρχικά ο Ίλον Μασκ, ο οποίος έγινε πρόσφατα ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter, για τη μετατροπή των γραφείων διοίκησης της αναφερόμενης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Σαν Φρανσίσκο σε ένα καταφύγιο αστέγων, καθώς λίγοι άνθρωποι εργάζονταν εκεί στη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Μπέζος ανάρτησε στο Twitter την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός άρθρου από το blog τεχνολογίας GeekWire που είχε αναρτηθεί τον Μάιο του 2020 σχετικά με το κτίριο φιλοξενίας άστεγων οικογενειών με οκτώ ορόφους, που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο διοίκησης της εταιρίας στο Σιάτλ. Ο Μπέζος δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή δούλεψε καλά και διευκολύνει τους εργαζόμενους που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.

Ο ίδιος πρότεινε επίσης την μετατροπή τουλάχιστον ενός τμήματος των γραφείων διοίκησης του Twitter αν όχι το σύνολο τους, σε κέντρο φιλοξενίας αστέγων. Ο Μασκ συμφώνησε με την ιδέα αυτή σε μία άλλη ανάρτησή του χαρακτηρίζοντας την “Καλή ιδέα.”

