Μπορεί στην αρχή να ήταν μια πρωταπριλιάτικη φάρσα, όμως τελικά το Twitter το είπε και το έκανε. Προσεχώς οι χρήστες θα έχουν την επιλογή να κάνουν edit (επεξεργασία) στις δημοσιεύσεις τους, κάτι που ζητούσαν εδώ και χρόνια.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.