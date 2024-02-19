Εκατοντάδες Τσέχοι αγρότες κατέβηκαν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Πράγας σήμερα, διαταράσσοντας την κυκλοφορία έξω από το υπουργείο Γεωργίας, καθώς συμμετείχαν και αυτοί στις κινητοποιήσεις εναντίον του υψηλού ενεργειακού κόστους, της ασφυκτικής γραφειοκρατίας και της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη κατεβαίνουν στους δρόμους φέτος, περιλαμβανομένων εκείνων στην Πολωνία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, για να διαμαρτυρηθούν για τις χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος, τις φθηνές εισαγωγές και τους περιορισμούς που θέτει η ΕΕ λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι Τσέχοι αγρότες σχεδιάζουν να κατέβουν και αυτοί σε κινητοποιήσεις αυτή την εβδομάδα, αν και μεγάλες αγροτικές ενώσεις έχουν αποστασιοποιηθεί από τη σημερινή ενέργεια, κατά την οποία τρακτέρ απέκλεισαν μία λωρίδα μιας κύριας οδικής αρτηρίας στην Πράγα, επιβραδύνοντας αλλά χωρίς να αποκλείσουν πλήρως την κυκλοφορία.

Αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το υπουργείο Γεωργίας φώναξαν "Ντροπή" και "Παραιτήσου" απευθυνόμενοι προς τον υπουργό, ο οποίος δεν έχει συναντήσει τους διοργανωτές της κινητοποίησης με τα τρακτέρ.

Η κυβέρνηση έχει πει πως οι διοργανωτές δεν έχουν σχέση με την πραγματική γεωργία.

"Η σημερινή διαδήλωση δεν έχει πολλά κοινά με τη μάχη για καλύτερες συνθήκες για τους αγρότες", έγραψε ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας πως ορισμένοι από τους διοργανωτές της πρόσκεινται στη Ρωσία και έχουν άλλους πολιτικούς σκοπούς.

"Διαπραγματευόμαστε με εκείνους που εκπροσωπούν τους αγρότες και συζητάμε ποιες είναι οι γεωργικές ανάγκες μας", είπε ο Φιάλα.

Το Αγροτικό Επιμελητήριο (AK) κάλεσε τα μέλη του να ενωθούν με άλλους Ευρωπαίους αγρότες σε συνοριακά σημεία διέλευσης την Πέμπτη, και έχει πάρει αποστάσεις από τη σημερινή κινητοποίηση με τα τρακτέρ.

Διαμαρτύρεται κυρίως για την αγροτική πολιτική της ΕΕ, τις στρεβλώσεις της αγοράς και τις χαμηλές τιμές αγοράς που προκύπτουν από πλεονάσματα εν μέσω φθηνών εισαγωγών από χώρες εκτός της Ένωσης.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται επίσης για τα αυξανόμενα κόστη που συνδέονται με τα μέτρα της ΕΕ κατά της κλιματικής αλλαγής που περιλαμβάνονται στην Πράσινη Συμφωνία, η οποία θέτει κανόνες για τη γεωργία στα 27 μέλη της Ένωσης.

"Οι αγρότες είναι σε απόγνωση σε αυτή την απέλπιδα κατάσταση και δεν ξέρουν τι να περιμένουν στο εγγύς μέλλον, πόσο μάλλον στο απώτερο μέλλον", δήλωσε ο πρόεδρος του AK Γιαν Ντόλεζαλ την περασμένη εβδομάδα. "Χρειάζονται σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον", είπε ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.