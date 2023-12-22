Σε «φρούριο» έχει μετατραπεί η Τσεχία, και ειδικά η Πράγα για «μιμητές» του Νταβίντ Κόζακ, μετά το μακελειό με 15 νεκρούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου.



Λίγες μόνο ώρες μετά την τραγωδία, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ένας άγνωστος επικοινώνησε με την αστυνομία απειλώντας ότι εμπνεύστηκε από τον Κόζακ και σκόπευε να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει. Σύντομα όμως ανακαλύφθηκε και συνελήφθη. Η τσεχική αστυνομία όμως έχει σημάνει συναγερμό, καθώς το βράδυ της Παρασκευής ένα άτομο κυκλοφορούσε στο κέντρο της πρωτεύουσας κρατώντας ψεύτικη χειροβομβίδα.

Včera o půl jedenácté nám volající sdělil, že se inspiroval střelcem, chce si pořídit zbraň a také zabíjet. Po několika hodinách byl ztotožněn a níže máte video z jeho zadržení. Úkony stále probíhají, zatím kvalifikováno jako šíření poplašné zprávy. #policiepha https://t.co/5krNELkg7v pic.twitter.com/AgwWHnfDK1 December 22, 2023



Αν και ο δράστης είναι νεκρός και η αστυνομία δεν έχει πληροφορίες για παρόμοια απειλή, παραμένει ο κίνδυνος «θαυμαστών» του 24χρονου. Ως εκ τούτου, η αστυνομική επιτήρηση ενισχύεται σε επιλεγμένα σημεία για προληπτικούς λόγους.



Ο αρχηγός της αστυνομίας Βόντρασεκ επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι αστυνομικοί, ακόμη και με πυροβόλα όπλα, θα τοποθετηθούν σε διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εβραϊκών μνημείων, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Παρά την περίοδο των Χριστουγέννων, προσοχή δίνεται επίσης σε πανεπιστήμια και επιλεγμένα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



Στο μέλλον, μεταξύ άλλων, αναμένεται να ανοίξει συζήτηση και για τη βελτίωση της ασφάλειας των σχολείων, αλλά και άλλων χώρων όπου ο κόσμος θα μπορούσε να απειληθεί από την οργή ενός μανιακού.



Επίσης επίκειται αλλαγή στη νομοθεσία για τα όπλα, με τον 24χρονο να διέθετε πολλά εξ αυτών νόμιμα.



Μεταξύ άλλων, οι πωλητές όπλων θα υποχρεούνται να αναφέρουν μη τυπικές αγορές (για παράδειγμα, μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών), ενώ οι κάτοχοι άδειας όπλου θα χρειάζονται επίσης ψυχολογική εξέταση - και οι γιατροί θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε ένα κεντρικό μητρώο όπλων.

Πηγή: skai.gr

