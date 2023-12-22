Νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Πράγας στη σκιά του μακελειού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Η αστυνομία της Πράγας επενέβη στην πλατεία Πάβλοβα στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας κινούνταν στην περιοχή με μια χειροβομβίδα στο χέρι. Ωστόσο, οι φόβοι για νέα αιματηρή επίθεση δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο ύποπτος κρατούσε μόνο μια ψεύτικη χειροβομβίδα.



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι επεμβαίνει στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ενώ συνέδραμαν και πυροσβέστες της Πράγας.



Με την αστυνομία να αντιδρά άμεσα, κοντινοί δρόμοι αποκλείστηκαν. Ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει από τα σπίτια του, και έκλεισε η έξοδος του σταθμού μετρό της πλατείας. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί οπλισμένοι με πολυβόλα. Όμως ο πυροτεχνουργός διαπίστωσε πως επρόκειτο μόνο για ομοίωμα χειροβομβίδας.

Omezení na místě bylo ukončeno. Podle pyrotechnika se jednalo pouze o maketu granátu. December 22, 2023

Πηγή: skai.gr

