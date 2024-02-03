Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 3 ή και περισσότερους τραυματίες.

🔴 ALERTE INFO | Plusieurs personnes blessées à l’arme blanche gare de Lyon à Paris, un homme interpellé

➡️ https://t.co/JXpVkDMTe6 pic.twitter.com/d7HZHKVLEK February 3, 2024

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της αστυνομίας, η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στις 09:00 (ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής στο σιδηροδρομικό σταθμό.

Από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ο ένας σοβαρά.

Τοπικά μέσα ωστόσο κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ένας άνδρας επιτέθηκε στο πλήθος με μαχαίρι και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη.

Paris: une attaque au couteau à la gare de Lyon, une personne interpellée — CGTN Français (@CGTNFrancais) February 3, 2024

Το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα ωστόσο με αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο ύποπτος δεν φώναξε κάτι στη διάρκεια της επίθεσης, ενώ όταν συνελήφθη έδειξε στους αστυνομικούς ένα ιταλικό δίπλωμα οδήγησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.