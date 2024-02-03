Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

Ο δράστης συνελήφθη - Αγνωστο το κίνητρο - Εδειξε στους αστυνομικούς ένα ιταλικό δίπλωμα οδήγησης

Gare de Lyon

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 3 ή και περισσότερους τραυματίες. 

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της αστυνομίας, η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στις 09:00 (ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής στο σιδηροδρομικό σταθμό. 

Από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ο ένας σοβαρά.

Τοπικά μέσα ωστόσο κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ένας άνδρας επιτέθηκε στο πλήθος με μαχαίρι και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη.

Το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα ωστόσο με αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο ύποπτος δεν φώναξε κάτι στη διάρκεια της επίθεσης, ενώ όταν συνελήφθη έδειξε στους αστυνομικούς ένα ιταλικό δίπλωμα οδήγησης.  

