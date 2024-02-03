Οι ΗΠΑ εξαπολύουν βομβαρδισμούς αντιποίνων σε Ιράκ και Συρία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες πως διεξήγαγε κατ’ αυτή «επιτυχή» πλήγματα αντιποίνων εναντίον επίλεκτων των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων και ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σε τομείς του Ιράκ και της Συρίας, με τον αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί πως «θα συνεχιστούν».

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος παραβρέθηκε νωρίτερα χθες, σε στρατιωτική βάση στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, στον επαναπατρισμό των πτωμάτων τριών μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν την Κυριακή στην Ιορδανία, σε επίθεση με drone που η Ουάσιγκτον απέδωσε σε μαχητές προσκείμενους στο Ιράν.

Δυο ώρες αφού έκλεισαν οι πόρτες της νεκροφόρας με τα φέρετρα, καλυμμένα με τη σημαία των ΗΠΑ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις περνούσαν στη δράση.

Η επιχείρηση, που διήρκεσε «περίπου τριάντα λεπτά», ήταν «επιτυχής», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας εκ νέου πως δεν θέλει «πόλεμο» με το Ιράν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας B-1 Lancer, διευκρίνισε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Επλήγησαν συνολικά 85 στόχοι σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες —τρεις στο Ιράκ και τέσσερις στη Συρία—, ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 18 μαχητές παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν στην ανατολική Συρία.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι βομβαρδίστηκαν θέσεις φιλοϊρανικών ένοπλων παρατάξεων στο δυτικό Ιράκ, στα σύνορα με τη Συρία.

«Παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας»

Η προεδρία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως η ιρακινή κυβέρνηση, η οποία καταδίκασε την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της», είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα.

Τα αμερικανικά πλήγματα εγείρουν τον κίνδυνο να υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράκ και της περιφέρειας», τόνισε στρατιωτικός εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι.

Η αμερικανική επιχείρηση έβαλε στο στόχαστρο συμπεριλαμβανομένων κέντρα διοίκησης και συλλογής πληροφοριών, αποθήκες drones και πυραύλων που ανήκουν σε παραστρατιωτικούς και στις ιρανικές δυνάμεις και «διευκόλυναν τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και του (διεθνούς αντιτζιχαντιστικού) συνασπισμού», κατά το Πεντάγωνο.

«Δεν θέλουμε να δούμε ούτε μια επίθεση ακόμη εναντίον (αμερικανικών) θέσεων ή αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέρμπι.

«Η ανταπόδοσή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνο και τοποθεσίες που θα επιλέξουμε», προειδοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, έχουν γίνει πάνω από 165 επιθέσεις, με drones, ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, εναντίον αμερικανών στρατιωτικών που είναι ανεπτυγμένοι στο πλαίσιο της αποστολής αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία. Όμως κανένας στρατιωτικός των ΗΠΑ δεν είχε σκοτωθεί ώσπου έγινε την Κυριακή η επίθεση στην Ιορδανία.

Επαναπατρισμός

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύρραξη στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Όμως όλοι αυτοί που επιδιώκουν να μας βλάψουν ας ξέρουν αυτό: αν κάνεις κακό σε Αμερικανό, θα ανταποδώσουμε», υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη διαμηνύσει πως τα αντίποινα θα είναι πολλαπλά και θα έχουν χρονική διάρκεια.

Ο Τζο Μπάιντεν, που διεξάγει εκστρατεία για την επανεκλογή του στην προεδρία, δεχόταν τεράστια πίεση να προχωρήσει σε ανταπόδοση μετά τον θάνατο των τριών στρατιωτικών στην Ιορδανία.

Τα πτώματα του Γουίλιαμ Τζερόμ Ρίβερς, του Κένεντι Λέιντον Σάντερς και της Μπριόνα Αλεξόντρια Μόφετ, από την αμερικανική πολιτεία Τζόρτζια, βρήκαν ένα-ένα χθες από επιβλητικό αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη βάση Ντόβερ (βορειοανατολικά).

Ο κ. Κέρμπι πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στη στιγμή που επελέγη για να εξαπολυθούν τα πλήγματα —έπαιξαν ρόλο, μεταξύ άλλων, οι μετεωρολογικές συνθήκες— και την τελετή επαναπατρισμού των πτωμάτων των τριών στρατιωτικών, στην οποία ήταν παρών ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος, 81 ετών, σε στάση προσοχής μέσα στο κρύο, το χέρι στην καρδιά και το βλέμμα καρφωμένο μπροστά, πλαισιωνόταν από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, τον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Τσαρλς Μπράουν και άλλους.

Μέλη των οικογενειών των τριών στρατιωτικών, η πρόσβαση του Τύπου στα οποία είχε αποκλειστεί, ήταν επίσης παρόντα.

Η τελετή, χορογραφημένη ως το τελευταίο χιλιοστό, διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά. Την απόλυτη σιωπή έσπαγαν μόνο στρατιωτικά παραγγέλματα.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν είχαν εξάλλου παραστεί, στην ίδια στρατιωτική βάση, στον επαναπατρισμό των πτωμάτων των αμερικανών στρατιωτικών που είχαν χάσει τη ζωή τους σε επίθεση καμικάζι στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ την 26η Αυγούστου 2021, εν μέσω της χαοτικής αποχώρησης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

