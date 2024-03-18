Σαρλ Μισέλ: «Αν θέλει ειρήνη, η Ευρώπη πρέπει να ετοιμασθεί για πόλεμο»

Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες και να περάσει σε λειτουργία «οικονομίας πολέμου» απέναντι στην απειλή που θέτει η Ρωσία, δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε άρθρο του που δημοσιεύεται σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και στην ιστοσελίδα Euractiv.

Ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος θα προεδρεύσει της συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης την Πέμπτη με θέμα την υποστήριξη προς την Ουκρανία, γράφει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειάς της και να μην εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εάν δεν δώσουμε την σωστή απάντηση ως Ευρωπαϊκή Ενωση και δεν δώσουμε στην Ουκρανία αρκετή βοήθεια για να σταματήσει την Ρωσία, είμαστε οι επόμενοι. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε αμυντικά έτοιμοι και να περάσουμε σε λειτουργία οικονομίας πολέμου...Αν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να ετοιμασθούμε για πόλεμο», γράφει.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Μισέλ, αν και η Ευρώπη έχει κάνει βήματα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022 - ανάμεσά τους και η αύξηση της στρατιωτικής παραγωγικής ικανότητας κατά 50% - πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν, καθώς για δεκαετίες, η Ευρώπη δεν έχει επενδύσει αρκετά στην ασφάλεια και την άμυνά της.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία λαμβάνει ό,τι έχει ανάγκη για το πεδίο της μάχης - και μέσω της δαπάνης πόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για στρατιωτικό εξοπλισμό και της χρησιμοποίησης των αποδόσεων των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για την αγορά όπλων για την Ουκρανία.

Ο Σαρλ Μισέλ καλεί τις χώρες να διευκολύνουν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας - και εξετάζοντας την αλλαγή της εντολής του οργάνου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να της επιτραπεί η υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

