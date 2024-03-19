Αϊτή: Δεκατέσσερα πτώματα σε προάστιο της Πορτ-ο-Πρενς

Δεκατέσσερα άψυχα σώματα βρέθηκαν χθες Δευτέρα σε πλούσιο προάστιο της Πορτ-ο-Πρενς όπου επιτέθηκαν τα ξημερώματα μέλη συμμοριών, την ώρα που οι Αϊτινοί περιμένουν ακόμη τη δημιουργία μεταβατικού συμβουλίου, η οριστικοποίηση του οποίου αναμένεται άμεσα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησε 14 πτώματα στο Πετιόν-Βιλ, προάστιο της πρωτεύουσας. Δυο κάτοικοι είπαν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζουν τις περιστάσεις υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Τόνισαν ωστόσο ότι «οπλισμένοι κακοποιοί» έσπερναν τον τρόμο από τα ξημερώματα στη Λαμπούλ και στην Τομασέν, δυο περιοχές της συνοικίας. Επιτέθηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας, πρατήριο καυσίμων και σπίτια, εξήγησαν.

«Ήρθαν φορώντας όλοι κουκούλες, με αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, δικό τους ασθενοφόρο, κατόπιν σφαγίασαν τον πληθυσμό του Πετιόν-Βιλ», είπε ο Βενσάν Ζαν Ρομπέρ, κάτοικος.

Ανάμεσα στα σπίτια που υπέστησαν βανδαλισμούς ήταν αυτό δικαστή του συμβουλίου της επικρατείας της Αϊτής, που πρόλαβε να φύγει έγκαιρα χάρη σε επέμβαση της αστυνομίας, είπε πρόσωπο στο περιβάλλον του.

Περίπου το 80% της πρωτεύουσας της Αϊτής ελέγχεται από συμμορίες, που κατηγορούνται για σωρεία φρικαλεοτήτων — δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα...

Καθυστέρηση

Η Αϊτή, που βιώνει βαθιά κρίση, ασφαλείας και πολιτική, είναι αντιμέτωπη με ραγδαία κλιμάκωση της βίας από τις αρχές του μήνα, όταν συμμορίες ένωσαν τις δυνάμεις τους κι άρχισαν να επιτίθενται σε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στην πρωτεύουσα για να ανατρέψουν τον de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί.

Ο αμφισβητούμενος πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη χώρα του έπειτα από ταξίδι του στην Κένυα. Ανακοίνωσε την παραίτησή του την περασμένη Δευτέρα, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να χειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις ωσότου σχηματιστεί προεδρικό μεταβατικό συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης διεθνούς συνόδου στην Τζαμάικα, με τη συμμετοχή χωρών μελών της κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και παρόντες αντιπροσώπους του ΟΗΕ και άλλων κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και των ΗΠΑ, ανατέθηκε σε αϊτινές οργανώσεις και πολιτικές παρατάξεις να σχηματίσουν μεταβατικές αρχές.

Όμως οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία επταμελούς «προεδρικού μεταβατικού συμβουλίου» παρατείνονται, καθώς σκοντάφτουν σε εσωτερικές διενέξεις.

Έπειτα από θυελλώδεις συνομιλίες, τα μέλη της συλλογικότητας της 21ης Δεκεμβρίου, της παράταξης του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Ανρί, εντέλει συμφώνησαν να ονομάσουν τον πρώην γερουσιαστή Λουί Ζεράλντ Ζιλ αντιπρόσωπό τους στο συμβούλιο, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου που συμμετείχε στις διεργασίες.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στα αϊτινά κόμματα «προχωρούν καλά» αν και υπάρχουν «προκλήσεις» που μάλλον «αναμένονταν», καθώς δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν ανάγκη «να επιλέξουν έναν και μοναδικό αντιπρόσωπο», είπε σε δημοσιογράφους η τζαμαϊκανή υπουργός Εξωτερικών Καμίνα Τζόνσον Σμιθ, αφού ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στην Αϊτή σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως τα εμπλεκόμενα μέρη στην Αϊτή βρίσκονται «πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσουν τη σύνθεση» του συμβουλίου και ότι «αναμένει νεότερα» για αυτό πολύ σύντομα.

«Δεν είναι αδύνατον», διαβεβαίωσε η κυρία Τζόνσον Σμιθ, αλλά «δεν θα έβαζα το άροτρο μπροστά από τα βόδια».

«Mad Max»

Η Κένυα, που αναμένεται να στείλει περίπου χίλιους αστυνομικούς, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ασφάλειας την ηγεσία της οποίας προσφέρθηκε να αναλάβει, ανακοίνωσε πως αναστέλλει την ανάπτυξή τους, όμως διαβεβαίωσε πως θα προχωρήσει αφού σχηματιστεί και αναλάβει την εξουσία το προεδρικό μεταβατικό συμβούλιο.

Προχθές Κυριακή, η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας παρατάθηκε ως αύριο Τετάρτη στον νομό όπου υπάγεται διοικητικά η πρωτεύουσα.

Η αϊτινή αστυνομία διεξήγαγε το βράδυ της Παρασκευής επιχείρηση σε προπύργιο του επικεφαλής συμμαχίας συμμοριών που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Μπάρμπεκιου», κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλοί κακοποιοί, δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης αστυνομικών στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

Προχθές η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF χαρακτήρισε «φρικιαστική» την κατάσταση στην Αϊτή, «βγαλμένη από σκηνή του ‘Max Max’», φιλμ που εκτυλίσσεται σε δυστοπικό, μετά-αποκαλυπτικό μέλλον.

Η τρέχουσα κατάσταση «είναι η χειρότερη που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες», είπε η Κάθριν Ράσελ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

